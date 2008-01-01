Дизайн-студия «Mankaraya» начала свою деятельность в ноябре 2008 года, и за это время вышла на лидирующую позицию, благодаря нашим работам и отзывам клиентов.Дизайн интерьера для нас это не просто задача, это творческий подход к каждому проекту, ведь за что бы мы не брались, мы сделаем так чтобы расположение мебели и техники было максимально удобно для вас, чтобы цветовая схема идеально подходила вам и вашей квартире или дому. В дизайнерских решениях должна присутствовать изюминка, фишка которая должна цеплять и радовать, именно поэтому мы не делаем «как у всех».
- Услуги
- - Разрабатываем дизайн проекты; – Выполняем комплексную отделку; – Поставляем комплексно весь материал на объект; – Авторское сопровождение проекта; – Производим корпусную мебель.
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- Награды компании
- Best of Houzz 2019 – Клиентский рейтинг
- Сообщество Houzz оценило вас за лучшее качество обслуживания клиентов.
- Награжден 19 января, 2019
- Адрес
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Сыромятническая, 10, стр. 2
105120 г. Москва, Россия
Россия
+7-9107311502 mankaraya.ru