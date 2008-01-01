Дизайн-студия «Mankaraya» начала свою деятельность в ноябре 2008 года, и за это время вышла на лидирующую позицию, благодаря нашим работам и отзывам клиентов.Дизайн интерьера для нас это не просто задача, это творческий подход к каждому проекту, ведь за что бы мы не брались, мы сделаем так чтобы расположение мебели и техники было максимально удобно для вас, чтобы цветовая схема идеально подходила вам и вашей квартире или дому. В дизайнерских решениях должна присутствовать изюминка, фишка которая должна цеплять и радовать, именно поэтому мы не делаем «как у всех».