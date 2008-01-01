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Дизайн-студия <q>Mankaraya</q>
Дизайнеры интерьера г. Москва, Россия
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    • Дизайн проект интерьера дома в классическом стиле , Дизайн-студия "Mankaraya" Дизайн-студия 'Mankaraya' Рабочий кабинет в классическом стиле
    Дизайн проект интерьера дома в классическом стиле , Дизайн-студия "Mankaraya" Дизайн-студия 'Mankaraya' Рабочий кабинет в классическом стиле
    Дизайн проект интерьера дома в классическом стиле , Дизайн-студия "Mankaraya" Дизайн-студия 'Mankaraya' Лестницы
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    Дизайн проект интерьера дома в классическом стиле

    Дизайн-студия «Mankaraya» начала свою деятельность в ноябре 2008 года, и за это время вышла на лидирующую позицию, благодаря нашим работам и отзывам клиентов.Дизайн интерьера для нас это не просто задача, это творческий подход к каждому проекту, ведь за что бы мы не брались, мы сделаем так чтобы расположение мебели и техники было максимально удобно для вас, чтобы цветовая схема идеально подходила вам и вашей квартире или дому. В дизайнерских решениях должна присутствовать изюминка, фишка которая должна цеплять и радовать, именно поэтому мы не делаем «как у всех».

    Услуги
    - Разрабатываем дизайн проекты; – Выполняем комплексную отделку; – Поставляем комплексно весь материал на объект; – Авторское сопровождение проекта; – Производим корпусную мебель.
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    Награды компании
    • Best of Houzz 2019 – Клиентский рейтинг
    • Сообщество Houzz оценило вас за лучшее качество обслуживания клиентов.
    • Награжден 19 января, 2019
    Адрес
    Сыромятническая, 10, стр. 2
    105120 г. Москва, Россия
    Россия
    +7-9107311502 mankaraya.ru
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