Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ООО <q>АРХидея</q>
Дизайнеры интерьера Самара
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Проект "Грани эстетики". Цокольный этаж., ООО "АРХидея" ООО 'АРХидея'
    Проект "Грани эстетики". Цокольный этаж., ООО "АРХидея" ООО 'АРХидея'
    Проект "Грани эстетики". Цокольный этаж., ООО "АРХидея" ООО 'АРХидея'
    +1
    Проект "Грани эстетики". Цокольный этаж.
    Частный дом в г. Самара. Проект "Грани эстетики", ООО "АРХидея" ООО 'АРХидея'
    Частный дом в г. Самара. Проект "Грани эстетики", ООО "АРХидея" ООО 'АРХидея'
    Частный дом в г. Самара. Проект "Грани эстетики", ООО "АРХидея" ООО 'АРХидея'
    +2
    Частный дом в г. Самара. Проект "Грани эстетики"

    Студия "АРХидея" специализируется на архитектурном проектировании частных жилых домов, коттеджей, таунхаусов, а также на комплексном проектировани дизайна интерьера частных и коммерческих объектов, сопровождением и комплектацией.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • дизайн интерьера
    • комплектация
    Регионы обслуживания
    • Самара
    • Тольятти
    • Бузулук
    • Сочи
    • Москва
    Адрес
    ул. Чернореченская, 50
    443013 Самара
    Россия
    +7-9277760004 www.arhideas.ru
    Законное владение

    г. Самара, 443013, пр-т Карла Маркса, 32, офис 330

      Add SEO element