Студия "АРХидея" специализируется на архитектурном проектировании частных жилых домов, коттеджей, таунхаусов, а также на комплексном проектировани дизайна интерьера частных и коммерческих объектов, сопровождением и комплектацией.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- дизайн интерьера
- комплектация
- Регионы обслуживания
- Самара
- Тольятти
- Бузулук
- Сочи
- Москва
- Адрес
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ул. Чернореченская, 50
443013 Самара
Россия
+7-9277760004 www.arhideas.ru
Законное владение
г. Самара, 443013, пр-т Карла Маркса, 32, офис 330