Интерьерного бюро «МыДизайн» собрало в себе множество творческих аспектов. Основное направление нашей деятельности это дизайн интерьера квартир, дизайн интерьера домов, дизайн коммерческих учреждений в Воронеже. Ксозданию дизайн-проектов мы подходим с целью обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодействие среды с человеком.

В интерьерном бюро «МыДизайн» объединились разнообразные специалисты от творческих художников и дизайнеров до людей с техническим и архитектурным образованием. Именно поэтому мы сами можем как создать дизайн-проект, так и реализовать его. Мы выполняем любые виды отделочно-строительных работ. Все работы проходят под строгим контролем высококвалифицированного специалиста, который четко контролирует процессы работы, предварительно согласовав их с ведущим дизайнером проекта. Таким образом, наши проекты со 100% точностью реализуются. Также занимаемся художественной лепкой, лепниной и скульптурой. Работаем и с гипсом, и с цементными смесями, и с архитектурным бетоном. Архитектурный бетон – интересный материал, обладающий большими возможностями. Из него изготавливаем скалы, водопады, пруды, скульптуры, композиции в бассейнах и банях. Наша команда, обладающая как художественными, так и техническими знаниями, создает уникальные произведения в этом направлении.