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МыDизайн
Дизайнеры интерьера Воронеж
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    Интерьерного бюро «МыДизайн» собрало в себе множество творческих аспектов. Основное направление нашей деятельности это дизайн интерьера квартир, дизайн интерьера домов, дизайн коммерческих учреждений в Воронеже. Ксозданию дизайн-проектов мы подходим с целью обеспечить удобство и эстетически приятное взаимодействие среды с человеком.

      В интерьерном бюро «МыДизайн» объединились разнообразные специалисты от творческих художников и дизайнеров до людей с техническим и архитектурным образованием. Именно поэтому мы сами можем как создать дизайн-проект, так и реализовать его. Мы выполняем любые виды отделочно-строительных работ. Все работы проходят под строгим контролем высококвалифицированного специалиста, который четко контролирует процессы работы, предварительно согласовав их с ведущим дизайнером проекта. Таким образом, наши проекты  со 100% точностью реализуются.    Также занимаемся художественной лепкой, лепниной и скульптурой. Работаем и с гипсом, и с цементными смесями, и с архитектурным бетоном. Архитектурный бетон – интересный материал, обладающий большими возможностями. Из него изготавливаем скалы, водопады, пруды, скульптуры, композиции в бассейнах и банях. Наша команда, обладающая как художественными, так и техническими знаниями, создает уникальные произведения в этом направлении.

    Услуги
    • Дизайн-интерьеров
    • Дизайн фасадов
    • Строительные и отделочные работы
    • Художественная роспись
    • Архитектурный бетон
    • скульптура
    Регионы обслуживания
    Воронеж
    Адрес
    ул. 20 летия Октября
    394031 Воронеж
    Россия
    +7-9515665891 xn--36-6kcppfjto8k.xn--p1ai
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