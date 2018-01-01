Дизайнерская студия "VINTERIOR"
Приемлемые цены, индивидуальный подход для любой площади!
Предлагает Вам ознакомиться с перечнем наших услуг:
Дизайн интерьеров (квартиры, дома, коттеджи, офисы, салоны красоты, рестораны, бары)
Акция!!! При комплексном заказе дизайн-проекта с услугой "под ключ" Вы получаете СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ОБЪЕКТА — БЕСПЛАТНО и тем самым гарантировано получаете реализацию проекта!
Ремонтно-строительные работы, а так же услуги квалифицированного мебельщика!
Будем рады сотрудничать с Вами!
- Услуги
- 3д-визуализация
- чертежи
- дизайн-проект
- дизайн проект
- визуализация
- дизайн интерьера
- планировка
- перепланировка
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- Регионы обслуживания
- Украина
- Россия
- Казахстан
- и другие страны
- Киев
- Адрес
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Машиностроительная, 37
03067 Киев
Украина
+380-936990197 www.vinterior.com.ua
г. Киев, ул. Машиностроительная 37