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Vinterior – дизайн интерьера
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
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    • Minimalizm, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Спальня в стиле минимализм
    Minimalizm, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Спальня в стиле минимализм
    Minimalizm, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Спальня в стиле минимализм
    +22
    Minimalizm
    Квартира 3-х комнатная в современном стиле, ул. Дмитриевская, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Встроенные кухни
    Квартира 3-х комнатная в современном стиле, ул. Дмитриевская, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Кухня в стиле минимализм
    Квартира 3-х комнатная в современном стиле, ул. Дмитриевская, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Гостиная в стиле минимализм
    +26
    Квартира 3-х комнатная в современном стиле, ул. Дмитриевская
    Квартира 4-х комнатная, ул. Красноткацкая, г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Кухня в стиле минимализм
    Квартира 4-х комнатная, ул. Красноткацкая, г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Кухня в стиле минимализм
    Квартира 4-х комнатная, ул. Красноткацкая, г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Квартира 4-х комнатная, ул. Красноткацкая, г. Киев
    Квартира 1-комнатная, в современном стиле, в бело-серых оттенках, ЖК «Campus», г. Киев от команды VINTERIOR! , Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Гостиная в стиле модерн
    Квартира 1-комнатная, в современном стиле, в бело-серых оттенках, ЖК «Campus», г. Киев от команды VINTERIOR! , Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Спальня в стиле модерн
    Квартира 1-комнатная, в современном стиле, в бело-серых оттенках, ЖК «Campus», г. Киев от команды VINTERIOR! , Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Ванная комната в стиле модерн
    +12
    Квартира 1-комнатная, в современном стиле, в бело-серых оттенках, ЖК «Campus», г. Киев от команды VINTERIOR!
    Квартира 3-х комнатная, ЖК «Варшавский», г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Кухня в стиле модерн
    Квартира 3-х комнатная, ЖК «Варшавский», г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Кухня в стиле модерн
    Квартира 3-х комнатная, ЖК «Варшавский», г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Гостиная в стиле модерн
    +27
    Квартира 3-х комнатная, ЖК «Варшавский», г. Киев
    Квартира 2-х комнатная в современном стиле, ЖК «Obolon SKY», г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Кухня в стиле минимализм
    Квартира 2-х комнатная в современном стиле, ЖК «Obolon SKY», г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Спальня в стиле минимализм
    Квартира 2-х комнатная в современном стиле, ЖК «Obolon SKY», г. Киев, Vinterior - дизайн интерьера Vinterior - дизайн интерьера Гостиная в стиле минимализм
    +25
    Квартира 2-х комнатная в современном стиле, ЖК «Obolon SKY», г. Киев
    Показать все 16 проекты

    Дизайнерская студия "VINTERIOR"

    www.vinterior.com.ua

    Приемлемые цены, индивидуальный подход для любой площади!

    Предлагает Вам ознакомиться с перечнем наших услуг:

    Дизайн интерьеров (квартиры, дома, коттеджи, офисы, салоны красоты, рестораны, бары)

    Акция!!! При комплексном заказе дизайн-проекта с услугой "под ключ" Вы получаете СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ОБЪЕКТА — БЕСПЛАТНО и тем самым гарантировано получаете реализацию проекта! 

    Ремонтно-строительные работы, а так же услуги квалифицированного мебельщика!

    Будем рады сотрудничать с Вами!

    Услуги
    • 3д-визуализация
    • чертежи
    • дизайн-проект
    • дизайн проект
    • визуализация
    • дизайн интерьера
    • планировка
    • перепланировка
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • Казахстан
    • и другие страны
    • Киев
    Адрес
    Машиностроительная, 37
    03067 Киев
    Украина
    +380-936990197 www.vinterior.com.ua
    Законное владение

    г. Киев, ул. Машиностроительная 37

    Отзыв

    Olga Countess
    Команду Vinterior можно с уверенностью рекомендовать,если хотите,чтобы ваш интерьер был современным,стильным,уютным с продуманными элементами.Дизайнеры прислушиваются к вашим пожеланиям и что важно умеют это слышать и воплощают в жизнь,все делают в указанные сроки,с дизайнерами(Кариной и Викторией) было очень приятно и комфортно общаться,чувствуется,что девочки не просто делают свою работу,а в первую очередь хотят,чтобы интерьер понравился клиенту.Мы остались довольны проектом и работой с этой командой.Успехов вам в дальнейшем и новых интересных проектов!
    5 месяцев назад
    Elena I.
    100% рекомендую! Отличная коммуникация, внимательность к деталям, творческий подход. Заказывала дизайн в скандинавском стиле для своей маленькой студии – результат выше ожиданий! Получилось впихнуть невпихуемое для двоих человек и создать действительно функциональное и удобное пространство 🥰
    6 месяцев назад
    Ольга Алексеенко
    Когда мы купили квартиру, вопрос нужно ли заказывать дизайн-проект не стоял, стоял вопрос какую дизайн студию нанять что бы не прогадать. Выбор дизайнеров огромен,а вот профессионалов мало. Увидев готовые работы ребят, мы поняли,что они те кого мы искали, и не прогадали с выбором. Они как будто читали наши мысли)) Дизайн получился очень стильный и продуманный до мелочей. Полный пакет чертежей, ссылки комплектаций, 3d визуализации комнат. Вам и вашим строителям не составит особого труда воплотить вашу мечту в реальность) Очень рекомендуем дизайн студию Vinterior, они большие профессионалы, а главное любят свою работу.
    9 месяцев назад
    Показать все отзывы – 8

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