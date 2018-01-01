Дизайнерская студия "VINTERIOR"

www.vinterior.com.ua

Приемлемые цены, индивидуальный подход для любой площади!

Предлагает Вам ознакомиться с перечнем наших услуг:

Дизайн интерьеров (квартиры, дома, коттеджи, офисы, салоны красоты, рестораны, бары)

Акция!!! При комплексном заказе дизайн-проекта с услугой "под ключ" Вы получаете СОПРОВОЖДЕНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ОБЪЕКТА — БЕСПЛАТНО и тем самым гарантировано получаете реализацию проекта!

Ремонтно-строительные работы, а так же услуги квалифицированного мебельщика!

Будем рады сотрудничать с Вами!