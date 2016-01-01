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YermolovDesign
Дизайнеры интерьера Харьков
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • mid-century apartment 350 m., YermolovDesign YermolovDesign Дома в эклектичном стиле
    mid-century apartment 350 m., YermolovDesign YermolovDesign Дома в эклектичном стиле
    mid-century apartment 350 m., YermolovDesign YermolovDesign Дома в эклектичном стиле
    +13
    mid-century apartment 350 m.
    steps on the sky , YermolovDesign YermolovDesign Гостиная в стиле минимализм
    steps on the sky , YermolovDesign YermolovDesign Ванная комната в стиле минимализм
    steps on the sky , YermolovDesign YermolovDesign Гостиная в стиле минимализм
    +29
    steps on the sky
    Arcada , YermolovDesign YermolovDesign Спальня в эклектичном стиле
    Arcada , YermolovDesign YermolovDesign Спальня в эклектичном стиле
    Arcada , YermolovDesign YermolovDesign Спальня в эклектичном стиле
    +48
    Arcada
    Mid-century apartment 350 m., YermolovDesign YermolovDesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм МДФ Коричневый
    Mid-century apartment 350 m., YermolovDesign YermolovDesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Mid-century apartment 350 m., YermolovDesign YermolovDesign Кухня в стиле минимализм
    +8
    Mid-century apartment 350 m.
    On the verge of illusion 233 sq.m., YermolovDesign YermolovDesign Гостиная в стиле минимализм МДФ Желтый
    On the verge of illusion 233 sq.m., YermolovDesign YermolovDesign Гостиная в стиле минимализм
    On the verge of illusion 233 sq.m., YermolovDesign YermolovDesign Кухня в стиле минимализм
    +18
    On the verge of illusion 233 sq.m.

    Создавая интерьер, заказчик как правило не знает чего хочет, для этого есть профессионалы своего дела готовые помочь сделать правильный выбор. Эстетика, практичность, фунция и простота, вот критерии на которые мы опираемся в работе. От идеи до реализации мы вместе с Вами! 

    Услуги
    • о
    • дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    • комлектация и авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    • Харьков
    • Киев
    • Днепр
    • Полтава
    • Крым
    • Белгород
    • Москва.
    Адрес
    пр-т Науки 22а
    60110 Харьков
    Украина
    +380-634503378 yermolov.design
    Законное владение

    Украина, г.Харьков пр-т Науки 22а 

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