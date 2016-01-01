Создавая интерьер, заказчик как правило не знает чего хочет, для этого есть профессионалы своего дела готовые помочь сделать правильный выбор. Эстетика, практичность, фунция и простота, вот критерии на которые мы опираемся в работе. От идеи до реализации мы вместе с Вами!
- Услуги
- о
- дизайн интерьера
- архитектурное проектирование
- комлектация и авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Харьков
- Киев
- Днепр
- Полтава
- Крым
- Белгород
- Москва.
- Адрес
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пр-т Науки 22а
60110 Харьков
Украина
+380-634503378 yermolov.design
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Украина, г.Харьков пр-т Науки 22а