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GK-STUDIO.RU
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Апартаменты для двоих в Доломитах, Италия Appartamenti per coppie, Dolomiti., GK-STUDIO.RU GK-STUDIO.RU Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Апартаменты для двоих в Доломитах, Италия Appartamenti per coppie, Dolomiti., GK-STUDIO.RU GK-STUDIO.RU Гостиные в эклектичном стиле Бетон Серый
    Апартаменты для двоих в Доломитах, Италия Appartamenti per coppie, Dolomiti., GK-STUDIO.RU GK-STUDIO.RU Гостиные в эклектичном стиле Бетон Серый
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    Апартаменты для двоих в Доломитах, Италия Appartamenti per coppie, Dolomiti.

    Архитектурная мастерская GK-STUDIO основана в 1999 году в Москве. Основателем является архитектор  Георгий Космодамианский , член союза архитекторов Москвы. Более 10 лет мастерская выполняет сложнейшие задачи проектирования и дизайна. Компания успешно выполняла задачи про проектированию как частных объектов, так и объектов городского и общественного назначения Москвы, московской области и регионов России.

    Услуги
    Строительство, реконструкция и интерьер
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • московская область
    • Россия
    • Италия
    Награды компании
    1988г. лауреат смотра-конкурса советских архитекторов в г. Минск 1991г. Первая и Вторая премии в выставке-смотре международной организации молодых архитекторов IFYA, проходившей в Тбилиси.1991 г. Первая премию в проекте «ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА ГОРОДА НЯГАНИ»
    Адрес
    123001 Москва
    Россия
    +7-9166828636 gk-studio.ru
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