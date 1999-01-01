Архитектурная мастерская GK-STUDIO основана в 1999 году в Москве. Основателем является архитектор Георгий Космодамианский , член союза архитекторов Москвы. Более 10 лет мастерская выполняет сложнейшие задачи проектирования и дизайна. Компания успешно выполняла задачи про проектированию как частных объектов, так и объектов городского и общественного назначения Москвы, московской области и регионов России.