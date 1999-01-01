Архитектурная мастерская GK-STUDIO основана в 1999 году в Москве. Основателем является архитектор Георгий Космодамианский , член союза архитекторов Москвы. Более 10 лет мастерская выполняет сложнейшие задачи проектирования и дизайна. Компания успешно выполняла задачи про проектированию как частных объектов, так и объектов городского и общественного назначения Москвы, московской области и регионов России.
- Услуги
- Строительство, реконструкция и интерьер
- Регионы обслуживания
- Москва
- московская область
- Россия
- Италия
- Награды компании
- 1988г. лауреат смотра-конкурса советских архитекторов в г. Минск 1991г. Первая и Вторая премии в выставке-смотре международной организации молодых архитекторов IFYA, проходившей в Тбилиси.1991 г. Первая премию в проекте «ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА ГОРОДА НЯГАНИ»
- Адрес
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123001 Москва
Россия
+7-9166828636 gk-studio.ru