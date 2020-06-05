УММ5 - студия Никиты Мартынова. Лучшие интерьеры Калининграда с 2005 года.
Дизайн-проект | Отделочные работы | Комплектация
Мы любим современный стиль и работаем в нем. У этого стиля нет своих законов, нет правил, он максимально свободный. Его особенность - технический функционал, "зашитый" в минимализм. Мы используем природные материалы: камень, дерево, интересные сочетания с бетоном и металлом.
- Услуги
- архитектура
- авторский надзор
- расчёт проекта
- комплектация
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Калининград
- Калининградская область
- Москва
- Адрес
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Полоцкая 45
236000 Калининград, Калининградская область
Россия
+7-9814643931 www.umm5.ru
г. Калининград, ул. Уфимская 14-3