УММ5 - студия Никиты Мартынова. Лучшие интерьеры Калининграда с 2005 года.





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Мы любим современный стиль и работаем в нем. У этого стиля нет своих законов, нет правил, он максимально свободный. Его особенность - технический функционал, "зашитый" в минимализм. Мы используем природные материалы: камень, дерево, интересные сочетания с бетоном и металлом.