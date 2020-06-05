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УММ5
Дизайнеры Калининград, Калининградская область, Россия
Обзор 34Проекты (34) 0Книги идей (0)
Отзыв (17)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • PEER GYNT | Квартира 106 м2, УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    PEER GYNT | Квартира 106 м2, УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    PEER GYNT | Квартира 106 м2, УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    +37
    PEER GYNT | Квартира 106 м2
    KOSMOS | Квартира 98 м², УММ5 УММ5 Встроенные кухни
    KOSMOS | Квартира 98 м², УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    KOSMOS | Квартира 98 м², УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    +31
    KOSMOS | Квартира 98 м²
    O Z E | Секция 198м2, УММ5 УММ5 Кухня в стиле модерн
    O Z E | Секция 198м2, УММ5 УММ5 Кухня в стиле модерн
    O Z E | Секция 198м2, УММ5 УММ5 Кухня в стиле модерн
    +54
    O Z E | Секция 198м2
    LINE PARK | Квартира 77м², УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    LINE PARK | Квартира 77м², УММ5 УММ5 Кухня в стиле модерн
    LINE PARK | Квартира 77м², УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    +29
    LINE PARK | Квартира 77м²
    ALBEDO | Дом 170м2, УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    ALBEDO | Дом 170м2, УММ5 УММ5 Ванная комната в стиле модерн
    ALBEDO | Дом 170м2, УММ5 УММ5 Ванная комната в стиле модерн
    +51
    ALBEDO | Дом 170м2
    PM 2125 | Квартира 106м², УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    PM 2125 | Квартира 106м², УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    PM 2125 | Квартира 106м², УММ5 УММ5 Гостиная в стиле модерн
    +32
    PM 2125 | Квартира 106м²
    Показать все 34 проекты

    УММ5 - студия Никиты Мартынова. Лучшие интерьеры Калининграда с 2005 года.


    Дизайн-проект | Отделочные работы | Комплектация


    Мы любим современный стиль и работаем в нем. У этого стиля нет своих законов, нет правил, он максимально свободный. Его особенность - технический функционал, "зашитый" в минимализм. Мы используем природные материалы: камень, дерево, интересные сочетания с бетоном и металлом.

    Услуги
    • архитектура
    • авторский надзор
    • расчёт проекта
    • комплектация
    • дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Калининград
    • Калининградская область
    • Москва
    Адрес
    Тельмана, 87
    236000 Калининград, Калининградская область, Россия
    Россия
    +7-9814643931 www.umm5.ru
    Законное владение

    г. Калининград, ул. Уфимская 14-3

    Отзыв

    Анастасия Анастасия
    Хочу оставить отзыв о работе по нашему проекту квартиры) большое спасибои команде УММ5 за крутой проект! Учли все наши пожелания, работу выполнили в срок, отдельно хочу отметить техническую часть проекта ну и конечно визуал😍 
    6 месяцев назад
    Дата проекта: Сентябрь 2021
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    Виктор Владимирович Виктор Владимирович
    Большое спасибо Никите и его команде за крутой дизайн проект моей квартиры! Нашел их в инстаграме, очень понравились выложенные работы) Ребята профессионалы с большой буквы, проект идеален от и до! Все этапы прошли оперативно и качественно, учитывали все мои пожелания и решали все возникающие мои вопросы( как у любого неопытного в вопросах дизайна и ремонта человека) Очень доволен проделанной работой, с нетерпением жду воплощения в жизнь моего крутого проекта! Спасибо еще раз ребятам, было очень приятно поработать! Владимир
    8 месяцев назад
    Дата проекта: Июль 2021
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    Надин Надин
    Хотим выразить благодарность команде студии дизайна УММ5 от нашей семьи! С первых минут общения нам удалось поймать общую "волну" с дизайнером, ему удалось уловить настроение и видение интерьера нашей квартиры. В подборе материалов отделки, так и в технических тонкостях воплощения проекта в реальность безусловно характеризует её как опытного профессионала своего дела. Часовое обсуждение наших желаний, походы по магазинам в поисках материалов, терпеливое объяснение возможных вариантов – такое под силу только тому, кто искренне любит свою работу и желает видеть финал проекта идеальным во всех отношениях. Большое спасибо каждому специалисту студии и слаженной работе всего коллектива. Творческих успехов и ярких идей вам.
    больше 1 года назад
    Дата проекта: Июль 2020
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    Показать все отзывы – 17
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