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Atmosferoom
Инжиниринговые компании Санкт-Петербург
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Smart-шоурум Atmosferoom, Atmosferoom Atmosferoom Медиа комната в стиле минимализм
    Smart-шоурум Atmosferoom, Atmosferoom Atmosferoom Гостиная в стиле минимализм
    Smart-шоурум Atmosferoom, Atmosferoom Atmosferoom Медиа комната в стиле минимализм
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    Smart-шоурум Atmosferoom
    Домашний кинозал в Майами, Atmosferoom Atmosferoom Медиа комната в стиле минимализм
    Домашний кинозал в Майами, Atmosferoom Atmosferoom Гостиная в стиле минимализм
    Домашний кинозал в Майами, Atmosferoom Atmosferoom Медиа комната в стиле минимализм
    Домашний кинозал в Майами
    Персональный кинозал в Санкт-Петербурге, Atmosferoom Atmosferoom Гостиная в стиле кантри
    Персональный кинозал в Санкт-Петербурге, Atmosferoom Atmosferoom Медиа комната в стиле кантри
    Персональный кинозал в Санкт-Петербурге, Atmosferoom Atmosferoom Медиа комната в стиле кантри
    Персональный кинозал в Санкт-Петербурге

    Лидер на рынке домашней автоматизации по Северо-Западу России. Компания полного цикла-от проектиования до инстляции.

    Услуги
    • Кино
    • акустика и развлечение
    • Автоматизация искусственного освещения
    • Системы контроля и безопасности
    • Smart системы климатконтроля
    • Внутренние Wi-Fi сети
    • Умный дом
    • Персональные кинотеатры
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа и Санкт-Петербург
    Награды компании
    • best lutron showroom 2018
    • best showroom TDG Audio
    Адрес
    Красного Курсанта 43Б
    197198 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9119676651 atmosferoom.com/smarthome
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Красного Курсанта 43б

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