Лидер на рынке домашней автоматизации по Северо-Западу России. Компания полного цикла-от проектиования до инстляции.
- Услуги
- Кино
- акустика и развлечение
- Автоматизация искусственного освещения
- Системы контроля и безопасности
- Smart системы климатконтроля
- Внутренние Wi-Fi сети
- Умный дом
- Персональные кинотеатры
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- Регионы обслуживания
- Россия, Европа и Санкт-Петербург
- Награды компании
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- Адрес
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Красного Курсанта 43Б
197198 Санкт-Петербург
Россия
+7-9119676651 atmosferoom.com/smarthome
Законное владение
Санкт-Петербург, Красного Курсанта 43б