Компания Glass Today помогает делать мир прозрачным и удобным. Наши специалисты помогут Вам реализовать любой проект в стекле и зеркале: выполним качественный замер, создадим проект по Вашему заданию, произведем продукцию и осуществим надлежащий монтаж продукции в любом городе России. Наиболее популярными решениями от нашей компании являются:
- Услуги
- Инжиниринг светопрозрачных конструкций из стекла и метала; замер
- проектирование и монтаж конструкций из стекла; поставки материалов и сборочная деятельность
- Регионы обслуживания
- Москва и область
- Санкт-Петербург и область
- Россия и Таможенный Союз
- Адрес
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Варшавское шоссе, д.28 A.,
117105 Москва
Россия
+7-9261255550 glasstoday.ru
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Варшавское шоссе, д.28 A., Москва, Россия, 117105