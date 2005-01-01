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ЦехДизайн
Дизайнеры интерьера Москва
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    • Студия ЦЕХ ДИЗАЙН была основана в 2005 году выпускниками архитектурного института, которые почувствовали в себе силы и энергию начать собственное дело. Поначалу заказы выполнялись для знакомых, также клиенты приходили по рекомендации друзей. Вскоре количество заказов стало расти. Сегодня в студии работает более ста профессионалов, выиграно множество конкурсов, а желание заниматься любимым делом только увеличивается.

    Услуги
    • Дизайнинтерьера
    • Архитектурное проектирование
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Ул. Автозаводская, дом 23, корп 7
    115280 Москва
    Россия
    +7-9260623467 tsehdesign.ru
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