Студия ЦЕХ ДИЗАЙН была основана в 2005 году выпускниками архитектурного института, которые почувствовали в себе силы и энергию начать собственное дело. Поначалу заказы выполнялись для знакомых, также клиенты приходили по рекомендации друзей. Вскоре количество заказов стало расти. Сегодня в студии работает более ста профессионалов, выиграно множество конкурсов, а желание заниматься любимым делом только увеличивается.