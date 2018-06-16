Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
ООО «Арт Грин Дизайн»
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
Отзыв (8)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Сад для чемпиона мира в Вешках., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн»
    Сад для чемпиона мира в Вешках., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн»
    Сад для чемпиона мира в Вешках., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн»
    +7
    Сад для чемпиона мира в Вешках.
    Проект загородной резиденции в Новой Москве., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн» Сад в классическом стиле
    Проект загородной резиденции в Новой Москве., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн» Сад в классическом стиле
    Проект загородной резиденции в Новой Москве., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн» Сад в классическом стиле
    +8
    Проект загородной резиденции в Новой Москве.
    Террасный сад с водопадом., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн» Пруд в саду
    Террасный сад с водопадом., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн» Пруд в саду
    Террасный сад с водопадом., ООО «Арт Грин Дизайн» ООО «Арт Грин Дизайн» Сад в эклектичном стиле
    +9
    Террасный сад с водопадом.

    Студия "Арт Грин Дизайн" 17 лет представлена на ландшафтном рынке России. На сегодняшний день в Арт Грин Дизайн это - отдел ландшафтного проектирования, строительный и ландшафтный отделы, инженерный отдел. Мы развиваемся вместе с окружающим миром и технологиями, черпая вдохновение и генерируя идеи, которые воплощаем в реальных садах!

    Услуги
    • Ландшафтный дизайн
    • ландшафтное проектирование
    • ландшафтное строительство.
    Регионы обслуживания
    • Московская область
    • Владимирская область
    • Татарстан
    • Псков
    • Крым.
    • Москва
    Награды компании
    • Дипломы 9, 10, 11 Международных выставок Ландшафтная архитектура. Флористика.
    • Диплом за первое место Международной выставки «Дом и сад. Moscow Garden Show – 2019» в номинации Дизайн-проект сада.
    Адрес
    Алтуфьевское ш. 41А стр.5
    127410 Москва
    Россия
    +7-9852276959 www.agdizain.ru
    Законное владение

    127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 41 А, стр. 5, оф. 442

    Отзыв

    Федор Грушевский Федор Грушевский
    Оцениваю данную компанию положительно. Хочу отметить хорошую организацию. Все оперативно и качественно. Есть разные бригады спецов, результатом довольны. Продолжаем сотрудничество уже по обслуживанию. Молодцы.
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Сентябрь 2018
    Редактировать
    Рита Пескова Рита Пескова
    С удовольствием рекомендую данную студию ландшафтного дизайна. Работали "под ключ". Только положительные эмоции!
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Июль 2018
    Редактировать
    Svetlana Gurnovich
    Отличный сервис, профессиональный подход, клиентоориентированность, доброжелательное отношение, выдерживание всех договоренных сроков, достойные цены. И видна любовь к своему делу! Рекомендую Арт Грин Дизайн и всю команду во главе с Вадимом.
    5 месяцев назад
    Показать все отзывы – 8
      Add SEO element