Студия "Арт Грин Дизайн" 17 лет представлена на ландшафтном рынке России. На сегодняшний день в Арт Грин Дизайн это - отдел ландшафтного проектирования, строительный и ландшафтный отделы, инженерный отдел. Мы развиваемся вместе с окружающим миром и технологиями, черпая вдохновение и генерируя идеи, которые воплощаем в реальных садах!
- Услуги
- Ландшафтный дизайн
- ландшафтное проектирование
- ландшафтное строительство.
- Регионы обслуживания
- Московская область
- Владимирская область
- Татарстан
- Псков
- Крым.
- Москва
- Награды компании
- Дипломы 9, 10, 11 Международных выставок Ландшафтная архитектура. Флористика.
- Диплом за первое место Международной выставки «Дом и сад. Moscow Garden Show – 2019» в номинации Дизайн-проект сада.
- Адрес
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Алтуфьевское ш. 41А стр.5
127410 Москва
Россия
+7-9852276959 www.agdizain.ru
Законное владение
127410, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 41 А, стр. 5, оф. 442