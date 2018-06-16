Студия "Арт Грин Дизайн" 17 лет представлена на ландшафтном рынке России. На сегодняшний день в Арт Грин Дизайн это - отдел ландшафтного проектирования, строительный и ландшафтный отделы, инженерный отдел. Мы развиваемся вместе с окружающим миром и технологиями, черпая вдохновение и генерируя идеи, которые воплощаем в реальных садах!