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ООО GeoGraffiti
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Вокалист 01 В единении с природой, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в стиле минимализм
    Вокалист 01 В единении с природой, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в стиле минимализм
    Вокалист 01 В единении с природой, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в стиле минимализм
    +29
    Вокалист 01 В единении с природой
    Бельгийская Деревня Вечные Ценности, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в классическом стиле
    Бельгийская Деревня Вечные Ценности, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в классическом стиле
    Бельгийская Деревня Вечные Ценности, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в классическом стиле
    +5
    Бельгийская Деревня Вечные Ценности
    Барвиха 01, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в классическом стиле
    Барвиха 01, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в классическом стиле
    Барвиха 01, ООО GeoGraffiti ООО GeoGraffiti Сад в классическом стиле
    +20
    Барвиха 01
    Услуги
    • Ландшафт
    • Архитектура
    • Дизайн
    • Создание садов
    • Водоемы
    • Геопластика
    • Ландшафтное освещение
    • Озеленение
    • Цветники
    • Мощения
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    Регионы обслуживания
    • Москва
    • СПб
    • Сочи
    • Крым
    Награды компании
    Член экспертного совета Цветочный Джем2018 и 2019, Член экспертного совета Сады и люди и член жюри 2017г., Член жюри молодежной номинации Национальной премии по Ландшафтной Архитектуре, член жюри Дом и Сад в Crocus Expo 2013, Член жюри конкурса Ассоциации Специалистов Ландшафтной Индустрии Беларуси 2019
    Адрес
    Ленинский пр.123 к1
    117513 Москва
    Россия
    +7-9037471355 www.geograffiti.org
    Законное владение

    МОСКВА Г, АКАДЕМИКА ВИНОГРАДОВА УЛ, ДОМ 1, КОРПУС 1, КОМНАТА 7

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