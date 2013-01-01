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- Член экспертного совета
Цветочный Джем2018 и 2019, Член экспертного совета
Сады и людии член жюри 2017г., Член жюри молодежной номинации
Национальной премии по Ландшафтной Архитектуре, член жюри
Дом и Садв Crocus Expo 2013, Член жюри конкурса Ассоциации Специалистов Ландшафтной Индустрии Беларуси 2019
- Адрес
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Ленинский пр.123 к1
117513 Москва
Россия
+7-9037471355 www.geograffiti.org
МОСКВА Г, АКАДЕМИКА ВИНОГРАДОВА УЛ, ДОМ 1, КОРПУС 1, КОМНАТА 7