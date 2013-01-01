Элитный ландшафтный дизайн сада в Москве

Атмосферный сад от GeoGraffiti, который поразил нас традиционным английским изяществом, простором и красотой! Этот проект сада в КП «Бельгийская деревня» понравится нашим читателям еще и потому, что в нем используются только эколо…

Читать далее