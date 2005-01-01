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Дизайн Студия Александра Чеботарева
Дизайнеры интерьера Ростов-На-Дону
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Отзыв (9)
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    • Студия дизайна Александра Чеботарева на рынке с 2005 года. За это время мы зарекомендовали себя как ответственного, лояльного к клиенту и эффективного исполнителя. Репутация компании - лучшая гарантия получения Вами отличного проекта. Ознакомьтесь с нашим портфолио и свяжитесь с нами. Мы гарантируем качество!  

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • ландшафтный дизайн
    • дизайн под ключ
    • проект дома
    • архитектурный проект
    • визуализация
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Ростовская область
    • Краснодар
    • Краснодарский край
    Награды компании
    • Трехкратный победитель в номинации “Интерьер года” по версии издания HomeGuide;
    • Четырехкратный победитель в номинации “Открытие года” по версии издания Mark Media Groupe;
    • Дизайнер года по версии издания Fashion RND;
    • Победитель Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family в номинации дома;
    • Победитель SALON INTERIOR AWARDS в номинации «Общественные интерьеры» за проект комплекса корпорации ДТэк;
    • Третье место в списке самых авторитетных дизайн-бюро Юга России по версии Mark Media Groupe.
    Адрес
    улица Социалистическая, 52А, офис 303
    344000 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-9034319420 www.chebotarev-design.ru
    Законное владение

    Россия, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 52А, офис 303

    Отзыв

    Дмитрий Сизенко
    Очень благодарен за дизайн-проект.
    5 месяцев назад
    Руслан Иванов
    Заказывали в студии дизайн с реализацией в современном стиле для 3-комнатной квартиры в Красном Аксае. Дизайнеры и бригада отработали на 5+. Авторский надзор вел Александр Чеботарев. Он выезжал на объект каждый раз, когда мы просили и подробно разбирал наши вопросы.
    4 месяца назад
    Алексей Никонов
    Александр большой молодец! Спасибо ему и всей команде за проект и реализацию! Живём уже год, полет отличный!
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 9
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