Студия дизайна Александра Чеботарева на рынке с 2005 года. За это время мы зарекомендовали себя как ответственного, лояльного к клиенту и эффективного исполнителя. Репутация компании - лучшая гарантия получения Вами отличного проекта. Ознакомьтесь с нашим портфолио и свяжитесь с нами. Мы гарантируем качество!
- Услуги
- дизайн интерьера
- ландшафтный дизайн
- дизайн под ключ
- проект дома
- архитектурный проект
- визуализация
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Ростовская область
- Краснодар
- Краснодарский край
- Награды компании
- Трехкратный победитель в номинации “Интерьер года” по версии издания HomeGuide;
- Четырехкратный победитель в номинации “Открытие года” по версии издания Mark Media Groupe;
- Дизайнер года по версии издания Fashion RND;
- Победитель Интерьерной премии Домашнего журнала Home&Family в номинации дома;
- Победитель SALON INTERIOR AWARDS в номинации «Общественные интерьеры» за проект комплекса корпорации ДТэк;
- Третье место в списке самых авторитетных дизайн-бюро Юга России по версии Mark Media Groupe.
- Адрес
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улица Социалистическая, 52А, офис 303
344000 Ростов-На-Дону
Россия
+7-9034319420 www.chebotarev-design.ru
Законное владение
Россия, город Ростов-на-Дону, улица Социалистическая, 52А, офис 303