Дизайн-студия «Мой дом» — это успешная команда профессиональных дизайнеров, архитекторов и визуализаторов, объединенная желанием создавать и реализовывать пространства, которым бы не было равных. Главный офис находится в центре Тюмени (ул. 50 лет Октября, 57а), но это не значит, что проекты разрабатываются только в одном городе. Мы с радостью реализуем Ваш проект в Вашем населенном пункте.

Главная специализация студии — это дизайн интерьеров жилых и общественных помещений любой сложности и назначения “под ключ”: дизайн-проект, строительство и ремонт, комплектация, авторский надзор и декорирование. Наши сотрудники создают уникальные проекты, которые отвечают всем пожеланиям Заказчика и при этом имеют свой неповторимый стиль и продуманный функционал. Чтобы интерьер удался, важно не только сделать его визуально привлекательным, но и удобным.