Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Мой Дом. Счастливые ремонты
Дизайнеры интерьера Тюмень
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Нажмите, чтобы закончить

    Дизайн-студия «Мой дом» — это успешная команда профессиональных дизайнеров, архитекторов и визуализаторов, объединенная желанием создавать и реализовывать пространства, которым бы не было равных. Главный офис находится в центре Тюмени (ул. 50 лет Октября, 57а), но это не значит, что проекты разрабатываются только в одном городе. Мы с радостью реализуем Ваш проект в Вашем населенном пункте.

    Главная специализация студии — это дизайн интерьеров жилых и общественных помещений любой сложности и назначения “под ключ”: дизайн-проект, строительство и ремонт, комплектация, авторский надзор и декорирование. Наши сотрудники создают уникальные проекты, которые отвечают всем пожеланиям Заказчика и при этом имеют свой неповторимый стиль и продуманный функционал. Чтобы интерьер удался, важно не только сделать его визуально привлекательным, но и удобным.

    Регионы обслуживания
    Тюмень
    Адрес
    50 лет октября 57А
    625006 Тюмень
    Россия
    +7-9292691190 mydesign72.ru
      Add SEO element