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MK-design studio
Дизайнеры интерьера Екатеринбург
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • "Чувство и логика" квартира, MK-design studio MK-design studio Гостиные в эклектичном стиле Бетон Бежевый
    "Чувство и логика" квартира, MK-design studio MK-design studio Ванная комната в эклектичном стиле Дерево Серый
    "Чувство и логика" квартира, MK-design studio MK-design studio Гостиные в эклектичном стиле Керамика Бежевый
    +5
    "Чувство и логика" квартира
    Дом, MK-design studio MK-design studio Гостиная в рустикальном стиле
    Дом, MK-design studio MK-design studio Гостиная в рустикальном стиле
    Дом, MK-design studio MK-design studio Кухня в классическом стиле
    +4
    Дом
    Таунхаус, MK-design studio MK-design studio Ванная в классическом стиле
    Таунхаус, MK-design studio MK-design studio Гостиная в классическом стиле
    Таунхаус, MK-design studio MK-design studio Гостиная в классическом стиле
    +6
    Таунхаус
    Частная квартира на Данилы Зверева, MK-design studio MK-design studio Гостиная в стиле лофт
    Частная квартира на Данилы Зверева, MK-design studio MK-design studio Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Частная квартира на Данилы Зверева, MK-design studio MK-design studio Гостиная в стиле лофт
    +13
    Частная квартира на Данилы Зверева

    Добро пожаловать в нашу дизайн студию, мы занимаемся проектированием интерьеров: коттеджи, квартиры, таунхаусы и многие другие жилые пространства.
    Для нашей студии главное функционально и грамотно спроектировать интерьер, учесть при создании стиль, эргономику и все пожелания будущего владельца. Для того, чтобы мы создали интерьер, который подходит вам по всем параметрам, нам необходимо довериться друг другу: привычки или увлечения, хобби или особые пожелания, все это может послужить толчком к новым идеям, к созданию пространства именно под ваши предпочтения. Каждый интерьер — это индивидуальность, которая зарождается в процессе диалога с заказчиком.

    Услуги
    дизайн
    Регионы обслуживания
    Екатеринбург
    Адрес
    620000 Екатеринбург
    Россия
    +7-9122918921 www.mkdesigner.net
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