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Для нас дизайн - это уникальное решение сразу нескольких задач: эргономических, эстетических и функциональных, создание гармоничного во всех смыслах пространства. Если говорить о стилистике, большая часть наших интерьеров эклектичны и выходят за рамки какого-то одного стиля, поскольку каждый интерьер, так же как и его заказчик, неповторим и индивидуален.