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Для нас дизайн - это уникальное решение сразу нескольких задач: эргономических, эстетических и функциональных, создание гармоничного во всех смыслах пространства. Если говорить о стилистике, большая часть наших интерьеров эклектичны и выходят за рамки какого-то одного стиля, поскольку каждый интерьер, так же как и его заказчик, неповторим и индивидуален.
- Услуги
- Дизайн интерьеров
- комплектация интерьеров
- авторский надзор.
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Краснодарский край
- Ростовская область
- Москва
- Адрес
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350000 Краснодар
Россия
+7-9604851890 interior-st.ru