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Дизайн студия Марии Зерщиковой
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Hotel in Anapa, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Столовая комната в скандинавском стиле
    Hotel in Anapa, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Столовая комната в скандинавском стиле
    Hotel in Anapa, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Столовая комната в скандинавском стиле
    +2
    Hotel in Anapa
    Grey colors house. Bedroom, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Спальня в стиле лофт
    Grey colors house. Bedroom, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Спальня в стиле лофт
    Grey colors house. Bedroom, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Спальня в стиле лофт
    +3
    Grey colors house. Bedroom
    Grey colors house, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Grey colors house, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    Grey colors house, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
    +6
    Grey colors house
    Grey colors house. Bathroom & shower, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Ванная комната в стиле минимализм
    Grey colors house. Bathroom & shower, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Ванная комната в стиле минимализм
    Grey colors house. Bathroom & shower, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Ванная комната в стиле минимализм
    +8
    Grey colors house. Bathroom & shower
    Mint and white, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Детская комнатa в стиле минимализм
    Mint and white, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Детская комнатa в стиле минимализм
    Mint and white, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Детская комнатa в стиле минимализм
    +2
    Mint and white
    Blue & grey living room, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Кухни в эклектичном стиле
    Blue & grey living room, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Кухни в эклектичном стиле
    Blue & grey living room, Дизайн студия Марии Зерщиковой Дизайн студия Марии Зерщиковой Гостиные в эклектичном стиле
    +4
    Blue & grey living room
    Показать все 16 проекты

    Подписывайтесь на наш Instagram - @mari.design.interior

    Для нас дизайн - это уникальное решение сразу нескольких задач: эргономических, эстетических и функциональных, создание гармоничного во всех смыслах пространства. Если говорить о стилистике, большая часть наших интерьеров эклектичны и выходят за рамки какого-то одного стиля, поскольку каждый интерьер, так же как и его заказчик, неповторим и индивидуален.

    Услуги
    • Дизайн интерьеров
    • комплектация интерьеров
    • авторский надзор.
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Краснодарский край
    • Ростовская область
    • Москва
    Адрес
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9604851890 interior-st.ru
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