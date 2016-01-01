6 советов, как сделать потрясающую мебель из поддонов

Для начала следует разобраться, о каких поддонах пойдет речь, так как это не всегда сразу понятно. Иначе и быть не может, ведь в бытовом обиходе поддоном называют тарелку-подставку для цветочных горшков, которая собирает излишки…

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