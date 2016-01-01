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Если вы только что переехали в долгожданную новую или съемную квартиру, сделали ремонт, вам предстоит обставить комнаты мебелью. Поскольку
строительные материалы, а также услуги строителей обходятся достаточно
недешево, на…
Дизайн интерьеров впитывает тенденции развития нашей цивилизации- искусства, техники, культуры, отражая как зеркало и все проблемы, с которыми сталкивается общество и человек, и все решения, которые кажутся приемлемыми нашему миро…
Для
начала следует разобраться, о каких
поддонах пойдет речь, так как это не
всегда сразу понятно. Иначе и быть не
может, ведь в бытовом обиходе поддоном
называют тарелку-подставку
для
цветочных горшков, которая собирает
излишки…