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ООО ЭЦ Экопочва-ЛД
Ландшафтные архитекторы Москва
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    • Экологический центр «ЭКОПОЧВА-ЛД» основан в 1993 году на базе факультета почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова. 

    Все это время фирма занимается комплексными услугами в области ландшафтного дизайна, благоустройства и озеленения. Сейчас у компании есть два основных направления работы:

    - ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение. Весь комплекс работ от проекта до сервисного обслуживания

    - озеленение кровель и искусственных оснований. Весь комплекс работ от проекта до сервисного обслуживания

    Мы работаем для людей, создавая комфортную среду загородной жизни, основываясь на современных принципах ландшафтной архитектуры и технологий зеленого строительства. 

    Методами ландшафтной архитектуры мы высококвалифицированно и качественно создаем эстетическую, технологическую и комфортную среду обитания человека за стенами дома.

    Комфортную – значит основанную на грамотном и гармоничном сочетании многих различных сфер и факторов: дома и ландшафта как продолжения дома, уюта и безопасности, дизайна и функциональности, красоты и технического обеспечения

    Услуги
    • благоустройство
    • ландшафтный дизайн
    • ландшафтное проектирование
    • озеленение крыш
    • зеленые кровли
    • дренаж
    • автоматический полив
    • строительство террас
    • озеленение террас
    • газон
    • цветники
    • ландшафтное освещение
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    Регионы обслуживания
    Москва и московская область
    Награды компании
    Дипломы и благодарственные письма
    Адрес
    Ленинский проспект 38а
    119336 Москва
    Россия
    +7-4955856408 www.ecosoil.ru
    Законное владение

    Москва, Ленинский проспект, д. 38А, оф. 101

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