Экологический центр «ЭКОПОЧВА-ЛД» основан в 1993 году на базе факультета почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова.
Все это время фирма занимается комплексными услугами в области ландшафтного дизайна, благоустройства и озеленения. Сейчас у компании есть два основных направления работы:
- ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение. Весь комплекс работ от проекта до сервисного обслуживания
- озеленение кровель и искусственных оснований. Весь комплекс работ от проекта до сервисного обслуживания
Мы работаем для людей, создавая комфортную среду загородной жизни, основываясь на современных принципах ландшафтной архитектуры и технологий зеленого строительства.
Методами ландшафтной архитектуры мы высококвалифицированно и качественно создаем эстетическую, технологическую и комфортную среду обитания человека за стенами дома.
Комфортную – значит основанную на грамотном и гармоничном сочетании многих различных сфер и факторов: дома и ландшафта как продолжения дома, уюта и безопасности, дизайна и функциональности, красоты и технического обеспечения
- Услуги
- благоустройство
- ландшафтный дизайн
- ландшафтное проектирование
- озеленение крыш
- зеленые кровли
- дренаж
- автоматический полив
- строительство террас
- озеленение террас
- газон
- цветники
- ландшафтное освещение
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- Регионы обслуживания
- Москва и московская область
- Награды компании
- Дипломы и благодарственные письма
- Адрес
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Ленинский проспект 38а
119336 Москва
Россия
+7-4955856408 www.ecosoil.ru
Москва, Ленинский проспект, д. 38А, оф. 101