Экологический центр «ЭКОПОЧВА-ЛД» основан в 1993 году на базе факультета почвоведения МГУ им. М.В.Ломоносова.

Все это время фирма занимается комплексными услугами в области ландшафтного дизайна, благоустройства и озеленения. Сейчас у компании есть два основных направления работы:

- ландшафтный дизайн, благоустройство и озеленение. Весь комплекс работ от проекта до сервисного обслуживания

- озеленение кровель и искусственных оснований. Весь комплекс работ от проекта до сервисного обслуживания

Мы работаем для людей, создавая комфортную среду загородной жизни, основываясь на современных принципах ландшафтной архитектуры и технологий зеленого строительства.

Методами ландшафтной архитектуры мы высококвалифицированно и качественно создаем эстетическую, технологическую и комфортную среду обитания человека за стенами дома.

Комфортную – значит основанную на грамотном и гармоничном сочетании многих различных сфер и факторов: дома и ландшафта как продолжения дома, уюта и безопасности, дизайна и функциональности, красоты и технического обеспечения