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Производственная фирма <q>Живая Сталь</q>
Кузнецы Балаково
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ворота "Восточные"стальные, плазменная резка ЧПУ, ковка., Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Сад Забор и ворота Железо / Сталь
    Ворота "Восточные"стальные, плазменная резка ЧПУ, ковка., Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Сад Забор и ворота Железо / Сталь
    Ворота "Восточные"стальные, плазменная резка ЧПУ, ковка., Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Сад Забор и ворота Железо / Сталь
    +6
    Ворота "Восточные"стальные, плазменная резка ЧПУ, ковка.
    Скульптура кованная "Пушкин", Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Коммерческие помещения Железо / Сталь
    Скульптура кованная "Пушкин", Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Коммерческие помещения Железо / Сталь
    Скульптура кованная "Пушкин", Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Коммерческие помещения Железо / Сталь
    +5
    Скульптура кованная "Пушкин"
    Перила, панель ограждения, перегородка, Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Балкон, веранда и террасаАксессуары и декор Железо / Сталь
    Перила, панель ограждения, перегородка, Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Сад Забор и ворота Железо / Сталь
    Перила, панель ограждения, перегородка, Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Сад Забор и ворота Железо / Сталь
    +9
    Перила, панель ограждения, перегородка
    Очаг стационарный "Олимп 2", разборной, Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Балкон, веранда и террасаМебель Железо / Сталь
    Очаг стационарный "Олимп 2", разборной, Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Сад Грильницы Железо / Сталь
    Очаг стационарный "Олимп 2", разборной, Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Сад Грильницы Железо / Сталь
    +6
    Очаг стационарный "Олимп 2", разборной
    ТВ "Школа Ремонта", Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Спальня в стиле лофт
    ТВ "Школа Ремонта", Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Спальня в стиле лофт
    ТВ "Школа Ремонта", Производственная фирма "Живая Сталь" Производственная фирма 'Живая Сталь' Спальня в стиле лофт
    +7
    ТВ "Школа Ремонта"

    Мы семья скульпторов и по мимо наших традиционных техник, ковка, вытяжка, чеканка, Мы начали применять в своих проектах плазменную резку ЧПУ. Металл доступный к обработке: сталь горяче и холоднокатанная, нержавеющая сталь, алюминий, медь и латунь. Художественная резка металла на плазменном станке с ЧПУ очень разнообразна и позволяет применять ее не только в техническом плане (мосты, конструкции цехов и тд.). В зависимости от применения изделия его можно оставить без рамы (использую более толстый металл) или закреплять в рамы из профильной трубы.  Грунтуем цинконаполненной грунтовкой Темацинк ЕЕ, фирмы Тикурила и красим алкидной эмалью с молотковым эффектом. В авторских, сложных изделиях (ворота «Ярило», с солнцем) или по заявке Заказчика выполняем горячее оцинкование.

    Регионы обслуживания
    Россия
    Награды компании
    ИП Жуков Петр Николаевич, скульптор, член Творческого Союза Художников России
    Адрес
    413820 Балаково
    Россия
    +7-9371451905 drive.google.com/drive/folders/0By_OQHvSBgfsRjFLMDRUNkhCS0k?usp=sharing
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