Мы семья скульпторов и по мимо наших традиционных техник, ковка, вытяжка, чеканка, Мы начали применять в своих проектах плазменную резку ЧПУ. Металл доступный к обработке: сталь горяче и холоднокатанная, нержавеющая сталь, алюминий, медь и латунь. Художественная резка металла на плазменном станке с ЧПУ очень разнообразна и позволяет применять ее не только в техническом плане (мосты, конструкции цехов и тд.). В зависимости от применения изделия его можно оставить без рамы (использую более толстый металл) или закреплять в рамы из профильной трубы. Грунтуем цинконаполненной грунтовкой Темацинк ЕЕ, фирмы Тикурила и красим алкидной эмалью с молотковым эффектом. В авторских, сложных изделиях (ворота «Ярило», с солнцем) или по заявке Заказчика выполняем горячее оцинкование.