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Arprojects | Проектирование домов
Архитекторы Сызрань
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Проекты

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    • Частный дом, Arprojects | Проектирование домов Arprojects | Проектирование домов Дома с террасами Кирпичи Многоцветный
    Частный дом
    Частный дом, Arprojects | Проектирование домов Arprojects | Проектирование домов Дома с террасами Кирпичи Многоцветный
    Частный дом
    Частный дом, Arprojects | Проектирование домов Arprojects | Проектирование домов Загородные дома Камень Коричневый
    Частный дом
    Частный дом, Arprojects | Проектирование домов Arprojects | Проектирование домов Дома с террасами Кирпичи Многоцветный
    Частный дом
    Яхтклуб, Arprojects | Проектирование домов Arprojects | Проектирование домов Срубы Дерево Бежевый
    Яхтклуб
    Частный дом, Arprojects | Проектирование домов Arprojects | Проектирование домов Дома на одну семью Кирпичи Бежевый
    Частный дом
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    Я занимаюсь индивидуальным проектированием жилых, общественных зданий.
    Разработкой дизайн проектов квартир, коттеджей, офисов. Моделирование, эскизная и рабочая проектная документация. Имею большой опыт проектирования зданий на любой стадии. Отлично знаю нормативную документацию. Взаимодействую со строителями и смежными специалистами на стадии внедрения проекта. Опыт руководящей работы и ведения авторского надзора за строительством.

    При проектировании, я уделяю внимание не только внешнему облику дома, но и его планировочному решению. Это позволяет создать идеальный холст для будущих интерьеров. Работая со мной - вы платите одному человеку, а не штату компании. Имея на руках проект дома, Вы сможете разослать его в разные строительные компании, и выбрать наиболее выгодное предложение о строительстве; Работа со мной обеспечивает быстрое взаимодействие, чего трудно добиться при работе с организациями;

    Я помогу построить дом вашей мечты. От мечты, до реализации один звонок!

    Услуги
    • Планировки коттеджей
    • Архитектурное проектирование
    • Архитектурные чертежи
    • Архитектурный дизайн
    • Визуализация интерьера
    • Дизайн ванной комнаты
    • Дизайн кухни
    • Дизайн тамбура
    • План дома
    • План этажа
    • Планировка пространства
    • Пристройки к дому
    • Проект дома на заказ
    • Проектирование конструкций
    • Чертежи на заказ
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    Регионы обслуживания
    Сызрань, Самара и Самарская обл.
    Адрес
    50 лет Октября 49
    446031 Сызрань
    Россия
    +7-9022985508 arprojects.ru
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