Я занимаюсь индивидуальным проектированием жилых, общественных зданий.
Разработкой дизайн проектов квартир, коттеджей, офисов. Моделирование, эскизная и рабочая проектная документация. Имею большой опыт проектирования зданий на любой стадии. Отлично знаю нормативную документацию. Взаимодействую со строителями и смежными специалистами на стадии внедрения проекта. Опыт руководящей работы и ведения авторского надзора за строительством.
При проектировании, я уделяю внимание не только внешнему облику дома, но и его планировочному решению. Это позволяет создать идеальный холст для будущих интерьеров. Работая со мной - вы платите одному человеку, а не штату компании. Имея на руках проект дома, Вы сможете разослать его в разные строительные компании, и выбрать наиболее выгодное предложение о строительстве; Работа со мной обеспечивает быстрое взаимодействие, чего трудно добиться при работе с организациями;
Я помогу построить дом вашей мечты. От мечты, до реализации один звонок!
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- Регионы обслуживания
- Сызрань, Самара и Самарская обл.
- Адрес
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50 лет Октября 49
446031 Сызрань
Россия
+7-9022985508 arprojects.ru