Я занимаюсь индивидуальным проектированием жилых, общественных зданий.

Разработкой дизайн проектов квартир, коттеджей, офисов. Моделирование, эскизная и рабочая проектная документация. Имею большой опыт проектирования зданий на любой стадии. Отлично знаю нормативную документацию. Взаимодействую со строителями и смежными специалистами на стадии внедрения проекта. Опыт руководящей работы и ведения авторского надзора за строительством.

При проектировании, я уделяю внимание не только внешнему облику дома, но и его планировочному решению. Это позволяет создать идеальный холст для будущих интерьеров. Работая со мной - вы платите одному человеку, а не штату компании. Имея на руках проект дома, Вы сможете разослать его в разные строительные компании, и выбрать наиболее выгодное предложение о строительстве; Работа со мной обеспечивает быстрое взаимодействие, чего трудно добиться при работе с организациями;

Я помогу построить дом вашей мечты. От мечты, до реализации один звонок!