Основатели СТУДИИ ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА MEL работают в области создания дизайна интерьерного пространства уже более 7 лет – мастера с внутренним ощущением всего прекрасного, что окружает нас.

Дизайнеры MEL работают как «под ключ» - от разработки чертежей до покупки декоративной штучки для создания уюта Вашего пространства, так и поэтапно: создание планов монтажей перегородок и расстановки мебели, силовых выводов и выключателей; авторский надзор и помощь при выборе того или иного материала или элемента интерьера. Специалисты, призванные создавать индивидуальное решение для каждого помещения: квартиры, загородного дома, офиса, магазина. Работают как с частными лицами, так и с компаниями, для которых важен внешний облик пространства, где их сотрудники проводят более половины своей жизни.

ДИЗАЙН-СТУДИЯ предлагает проекты в различных стилистических направлениях – от классики до модерна, превращая все пожелания и фантазии Заказчика в настоящие эксклюзивные интерьеры. Готовый дизайн-проект может быть представлен в нескольких форматах - компьютерные чертежи и графика, 3D-визуализация с помощью программы ArchiCad, а также ручной техники в скетчинг-формате. По запросу Клиента возможна 3D-визуализация в программе 3D MAX.