Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Студия интерьерного дизайна MEL
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ресторан LOFT17, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Конференц-центры в стиле лофт
    Ресторан LOFT17, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Конференц-центры в стиле лофт
    Ресторан LOFT17, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Конференц-центры в стиле лофт
    +61
    Ресторан LOFT17
    Квартира-студия в 1-м Неопалимовском переулке, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира-студия в 1-м Неопалимовском переулке, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Кухни в эклектичном стиле
    Квартира-студия в 1-м Неопалимовском переулке, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Гостиные в эклектичном стиле
    +8
    Квартира-студия в 1-м Неопалимовском переулке
    2-х комнатная квартира на Столетова, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Гостиная в стиле модерн
    2-х комнатная квартира на Столетова, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Гостиная в стиле модерн
    2-х комнатная квартира на Столетова, Студия интерьерного дизайна MEL Студия интерьерного дизайна MEL Гостиная в стиле модерн
    +40
    2-х комнатная квартира на Столетова

    Основатели СТУДИИ ИНТЕРЬЕРНОГО ДИЗАЙНА MEL работают в области создания дизайна интерьерного пространства уже более 7 лет – мастера с внутренним ощущением всего прекрасного, что окружает нас.

    Дизайнеры MEL работают как «под ключ» - от разработки чертежей до покупки декоративной штучки для создания уюта Вашего пространства, так и поэтапно: создание планов монтажей перегородок и расстановки мебели, силовых выводов и выключателей; авторский надзор и помощь при выборе того или иного материала или элемента интерьера. Специалисты, призванные создавать индивидуальное решение для каждого помещения: квартиры, загородного дома, офиса, магазина. Работают как с частными лицами, так и с компаниями, для которых важен внешний облик пространства, где их сотрудники проводят более половины своей жизни.

    ДИЗАЙН-СТУДИЯ предлагает проекты в различных стилистических направлениях – от классики до модерна, превращая все пожелания и фантазии Заказчика в настоящие эксклюзивные интерьеры. Готовый дизайн-проект может быть представлен в нескольких форматах - компьютерные чертежи и графика, 3D-визуализация с помощью программы ArchiCad, а также ручной техники в скетчинг-формате. По запросу Клиента возможна 3D-визуализация в программе 3D MAX.

    Услуги
    дизайн интерьера, ландшафтный дизайн и декорирование
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    2-й Донской проезд, 4
    119017 Москва
    Россия
    +7-9169338519 www.mel-design.ru
      Add SEO element