Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Rustem Urazmetov
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 16Проекты (16) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Спальня в стиле минимализм Белый
    Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Спальня в стиле минимализм
    Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Спальня в стиле минимализм
    +21
    Квартира на улице Маршала Малиновского. Реализация
    Дизайн гостиной с камином, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн гостиной с камином, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн гостиной с камином, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
    +1
    Дизайн гостиной с камином
    Дизайн гостиной на ул. Песчаная. Москва, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн гостиной на ул. Песчаная. Москва, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
    Дизайн гостиной на ул. Песчаная. Москва, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Гостиная в стиле минимализм
    +2
    Дизайн гостиной на ул. Песчаная. Москва
    2-х комнатная квартира в Москве. Коридор, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    2-х комнатная квартира в Москве. Коридор, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    2-х комнатная квартира в Москве. Коридор, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +1
    2-х комнатная квартира в Москве. Коридор
    Коттедж в Подмосковье, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Дома в стиле минимализм
    Коттедж в Подмосковье, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Дома в стиле минимализм
    Коттедж в Подмосковье, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Дома в стиле минимализм
    +5
    Коттедж в Подмосковье
    Дизайн ванной комнаты, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн ванной комнаты, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн ванной комнаты, Rustem Urazmetov Rustem Urazmetov Ванная комната в стиле минимализм
    Дизайн ванной комнаты
    Показать все 16 проекты

    Дизайнер, архитектор.Предлагаю свои услуги в создании дизайн-проекта Вашей квартиры или дома. Помогу сделать Ваш интерьер уютным, красивым и современным! Имею высшее профильное образование (архитектура) и многолетнюю практику. С моими проектами можете ознакомиться в портфолио. Есть собственная строительная бригада и наработанные контакты по мебели, освещению, сантехнике, отделочным материалам.Буду рад сотрудничеству!

    Услуги
    дизайн интерьеров и архитектура
    Регионы обслуживания
    г. Москва и Мо
    Награды компании
    Финалист международного конкурса Pinwin 3, 4 и 5 сезонов 
    Адрес
    109382 Москва
    Россия
    +7-9264669813 urazmetov.com

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element