Дизайнер, архитектор.Предлагаю свои услуги в создании дизайн-проекта Вашей квартиры или дома. Помогу сделать Ваш интерьер уютным, красивым и современным! Имею высшее профильное образование (архитектура) и многолетнюю практику. С моими проектами можете ознакомиться в портфолио. Есть собственная строительная бригада и наработанные контакты по мебели, освещению, сантехнике, отделочным материалам.Буду рад сотрудничеству!
- Услуги
- дизайн интерьеров и архитектура
- Регионы обслуживания
- г. Москва и Мо
- Награды компании
- Финалист международного конкурса Pinwin 3, 4 и 5 сезонов
- Адрес
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109382 Москва
Россия
+7-9264669813 urazmetov.com