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Татьяна Апрельская – Бесплатный ремонт!
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • Из двушки в двухуровневую 4-шку в Питере, Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Спальня в азиатском стиле
    Из двушки в двухуровневую 4-шку в Питере, Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Столовая комната в азиатском стиле
    Из двушки в двухуровневую 4-шку в Питере, Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Спальня в азиатском стиле
    +52
    Из двушки в двухуровневую 4-шку в Питере
    Из однушки в трешку - квартира в Москве, Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Спальня в классическом стиле
    Из однушки в трешку - квартира в Москве, Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Спальня в классическом стиле
    Из однушки в трешку - квартира в Москве, Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Татьяна Апрельская - Бесплатный ремонт! Спальня в классическом стиле
    +41
    Из однушки в трешку - квартира в Москве

    Вы запускаете меня на год в свою квартиру, я выясняю ваши вкусы-потребности-пожелания (как в "Квартирном вопросе"), ничего мне не платите,через год заезжаете в красивую дизайнерскую квартиру с бОльшим количеством комнат, с бОльшей полезной площадью, возможно - со 2 уровнем (если позволит высота потолков), опубликованную в журнале и готовую к проживанию (с тапочками, сервированным столом и шампанским в холодильнике;)

    Секрет прост - первые 2-3 месяца я делаю ремонт за свой счёт и максимально своими силами, а оставшееся время - сдаю вашу квартиру и возвращаю себе деньги. Если в конце этой аренды будут какие-либо потёртости - я их разумеется устраню, и вы заедете в абсолютно свежую чистую НОВУЮ квартиру. Предпочтение - однушкам, но не откажусь от любой квартиры. Для однушек - срок 1 год, для двушек - 1,5 года, для трёшек - 2 года. ( это - сроки для "вторичек" Москвы. Новостройки и другие регионы тоже рассматриваются, сроки оговариваются в каждом случае индивидуально )

    От Вас потребуется следующая информация:

    1) План квартиры.  2) Территориальное расположение (примерный адрес)  3) Описание дома (материал, этажность, год постройки и т.п., если есть - фото)  4) Инфраструктура  5) Предназначение квартиры (жить, сдавать, продавать)  6) Описание Вашей семьи (дети, животные, пол-возраст-количество-увлечения-образ жизни)  7) Ваши вкусы-предпочтения-пожелания по стилю, цвету и функционалу.  8) Что в квартире подлежит дальнейшему использованию (мебель, техника, аксессуары и т.п. желательно - фото)  9) Когда можно приступать к ремонту?  10) Плита газовая или электрическая?  11) Высота потолков?

    Чтобы Вы не пугались - перепланировка, цветовое решение и стиль обсуждаются ДО ремонта! Вариант перепланировки будет предложен в день обращения. Приступить к ремонту можем в течение недели (для регионов). Для Москвы - в течение 2-3 дней.

    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Мо
    • Россия
    • г. Москва
    • Московская обл.
    • Вся Россия
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9163764810
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