Вы запускаете меня на год в свою квартиру, я выясняю ваши вкусы-потребности-пожелания (как в "Квартирном вопросе"), ничего мне не платите,через год заезжаете в красивую дизайнерскую квартиру с бОльшим количеством комнат, с бОльшей полезной площадью, возможно - со 2 уровнем (если позволит высота потолков), опубликованную в журнале и готовую к проживанию (с тапочками, сервированным столом и шампанским в холодильнике;)

Секрет прост - первые 2-3 месяца я делаю ремонт за свой счёт и максимально своими силами, а оставшееся время - сдаю вашу квартиру и возвращаю себе деньги. Если в конце этой аренды будут какие-либо потёртости - я их разумеется устраню, и вы заедете в абсолютно свежую чистую НОВУЮ квартиру. Предпочтение - однушкам, но не откажусь от любой квартиры. Для однушек - срок 1 год, для двушек - 1,5 года, для трёшек - 2 года. ( это - сроки для "вторичек" Москвы. Новостройки и другие регионы тоже рассматриваются, сроки оговариваются в каждом случае индивидуально )

От Вас потребуется следующая информация:

1) План квартиры. 2) Территориальное расположение (примерный адрес) 3) Описание дома (материал, этажность, год постройки и т.п., если есть - фото) 4) Инфраструктура 5) Предназначение квартиры (жить, сдавать, продавать) 6) Описание Вашей семьи (дети, животные, пол-возраст-количество-увлечения-образ жизни) 7) Ваши вкусы-предпочтения-пожелания по стилю, цвету и функционалу. 8) Что в квартире подлежит дальнейшему использованию (мебель, техника, аксессуары и т.п. желательно - фото) 9) Когда можно приступать к ремонту? 10) Плита газовая или электрическая? 11) Высота потолков?

Чтобы Вы не пугались - перепланировка, цветовое решение и стиль обсуждаются ДО ремонта! Вариант перепланировки будет предложен в день обращения. Приступить к ремонту можем в течение недели (для регионов). Для Москвы - в течение 2-3 дней.