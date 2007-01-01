Ландшафтная мастерская Ильи Лациса предоставляет комплексные услуги в области строительства, архитектуры и ландшафтного дизайна для реализации любых идей клиентов.

Креативные дизайнеры создают уникальные проекты загородных домов, дачных участков, садов и зон отдыха, реализуют под ключ уютные и красивые места отдыха, прогулок и наслаждения красотами окружающей природы. Многолетний опыт и профессиональные знания, увлечение своим делом и творческий подход позволяют решать задачи любой сложности при строительстве, благоустройстве территории.