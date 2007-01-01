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Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис
Ландшафтные архитекторы Москва
Обзор 4Проекты (4) 2Книги идей (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Ландшафт в стиле "модернизм", Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в стиле минимализм
    Ландшафт в стиле "модернизм", Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в стиле минимализм
    Ландшафт в стиле "модернизм", Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в стиле минимализм
    +14
    Ландшафт в стиле "модернизм"
    Экологические постройки., Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Деревянные дома
    Экологические постройки., Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Деревянные дома
    Экологические постройки., Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Деревянные дома
    +3
    Экологические постройки.
    Мещера, Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в классическом стиле
    Мещера, Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в классическом стиле
    Мещера, Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в классическом стиле
    +18
    Мещера
    Поселок "Бельгийская Деревня", Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в классическом стиле
    Поселок "Бельгийская Деревня", Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в классическом стиле
    Поселок "Бельгийская Деревня", Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Ландшафтная Мастерская Ильи Лацис Сад в классическом стиле
    +15
    Поселок "Бельгийская Деревня"

    Ландшафтная мастерская Ильи Лациса предоставляет комплексные услуги в области строительства, архитектуры и ландшафтного дизайна для реализации любых идей клиентов.

     Креативные дизайнеры создают уникальные проекты загородных домов, дачных участков, садов и зон отдыха, реализуют под ключ уютные и красивые места отдыха, прогулок и наслаждения красотами окружающей природы. Многолетний опыт и профессиональные знания, увлечение своим делом и творческий подход позволяют решать задачи любой сложности при строительстве, благоустройстве территории.

    Услуги
    • проектирование
    • озеленение
    • благоустройство
    • загородное строительство
    • малые архитектурные формы
    • ландшафтный дизайн
    • проект сада
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • ЕС.
    • Москва
    • Московская область
    Награды компании
    Лауреат выставок: Красивые дома, Взгляд из дома
    Адрес
    1-я тверская-ямская 21/1
    123056 Москва
    Россия
    +7-9161230750 landshaftm.ru
    Законное владение

    г. Москва 1-я тверская-ямская 21/1

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