Ландшафтная мастерская Ильи Лациса предоставляет комплексные услуги в области строительства, архитектуры и ландшафтного дизайна для реализации любых идей клиентов.
Креативные дизайнеры создают уникальные проекты загородных домов, дачных участков, садов и зон отдыха, реализуют под ключ уютные и красивые места отдыха, прогулок и наслаждения красотами окружающей природы. Многолетний опыт и профессиональные знания, увлечение своим делом и творческий подход позволяют решать задачи любой сложности при строительстве, благоустройстве территории.
- Услуги
- проектирование
- озеленение
- благоустройство
- загородное строительство
- малые архитектурные формы
- ландшафтный дизайн
- проект сада
- Регионы обслуживания
- Россия
- ЕС.
- Москва
- Московская область
- Награды компании
- Лауреат выставок:
Красивые дома,
Взгляд из дома
- Адрес
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1-я тверская-ямская 21/1
123056 Москва
Россия
+7-9161230750 landshaftm.ru
г. Москва 1-я тверская-ямская 21/1