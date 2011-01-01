Анна Шаркунова – создает и воплощает со своей командой актуальные интерьеры. Она – резидент ТВ-передач, имеет публикации в печатных и он-лайн изданиях, ведет блог www.instagram.com/anna4eastwest , выступает с лекциями на строительных выставках Москвы. Высшее профессиональное образование: курс Master в Florence Design Academy (Италия). Зоны ответственности: интерьерный дизайн, декорирование, авторский надзор, комплектация для частных и общественных пространств.
Инженерным направлением студии руководит Антон Волков, выпускник МГСУ (ТГВ), член НОСТРОЙ и НОПРИЗ, слушатель программы «МВА в строительстве» НИУ МГСУ. Зоны ответственности: архитектурное и инженерное проектирование, монтаж и сервис.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- ландшафт
- архитектурное и инженерное проектирование
- декорирование
- строительство
- комплектация
- вентиляция
- отопление
- кондиционирование
- электрика
- авторский надзор
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- Регионы обслуживания
- г. Москва
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- г. Санкт-Петербург
- г.Екатеринбург
- Италия
- Республика Крым
- Кисловдск
- г. Кисловодск
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