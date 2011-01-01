Анна Шаркунова – создает и воплощает со своей командой актуальные интерьеры. Она – резидент ТВ-передач, имеет публикации в печатных и он-лайн изданиях, ведет блог www.instagram.com/anna4eastwest , выступает с лекциями на строительных выставках Москвы. Высшее профессиональное образование: курс Master в Florence Design Academy (Италия). Зоны ответственности: интерьерный дизайн, декорирование, авторский надзор, комплектация для частных и общественных пространств.

Инженерным направлением студии руководит Антон Волков, выпускник МГСУ (ТГВ), член НОСТРОЙ и НОПРИЗ, слушатель программы «МВА в строительстве» НИУ МГСУ. Зоны ответственности: архитектурное и инженерное проектирование, монтаж и сервис.



