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Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 35Проекты (35) 4Книги идей (4)
Отзыв (5)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Art Deco in loft space, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Кухня в стиле лофт
    Art Deco in loft space, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в стиле лофт
    Art Deco in loft space, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в стиле лофт
    +11
    Art Deco in loft space
    Soft loft, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Спальня в стиле лофт
    Soft loft, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Кухня в стиле лофт
    Soft loft, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в стиле лофт
    +12
    Soft loft
    Чайная дымка, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в классическом стиле
    Чайная дымка, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Спальня в классическом стиле
    Чайная дымка, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в классическом стиле
    +2
    Чайная дымка
    Дымчатая гора, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Спальня в классическом стиле
    Дымчатая гора, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Спальня в классическом стиле
    Дымчатая гора, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Спальня в классическом стиле
    +10
    Дымчатая гора
    Апельсиновый лимон, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в классическом стиле
    Апельсиновый лимон, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в классическом стиле
    Апельсиновый лимон, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Гостиная в классическом стиле
    +20
    Апельсиновый лимон
    Кафе "Рожь": хлеб и кофе, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Конференц-центры в стиле лофт
    Кафе "Рожь": хлеб и кофе, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Конференц-центры в стиле лофт
    Кафе "Рожь": хлеб и кофе, Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Бюро актуальных интерьеров Анны Шаркуновой Конференц-центры в стиле лофт
    +10
    Кафе "Рожь": хлеб и кофе
    Показать все 35 проекты

    Анна Шаркунова – создает и воплощает со своей командой актуальные интерьеры. Она – резидент ТВ-передач, имеет публикации в печатных и он-лайн изданиях, ведет блог www.instagram.com/anna4eastwest , выступает с лекциями на строительных выставках Москвы. Высшее профессиональное образование: курс Master в Florence Design Academy (Италия). Зоны ответственности: интерьерный дизайн, декорирование, авторский надзор, комплектация для частных и общественных пространств. 

    Инженерным направлением студии руководит Антон Волков, выпускник МГСУ (ТГВ), член НОСТРОЙ и НОПРИЗ, слушатель программы «МВА в строительстве» НИУ МГСУ. Зоны ответственности: архитектурное и инженерное проектирование, монтаж и сервис.


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • ландшафт
    • архитектурное и инженерное проектирование
    • декорирование
    • строительство
    • комплектация
    • вентиляция
    • отопление
    • кондиционирование
    • электрика
    • авторский надзор
    • Показать все 11 услуги
    Регионы обслуживания
    • г. Москва
    • Мо
    • г. Санкт-Петербург
    • г.Екатеринбург
    • Италия
    • Республика Крым
    • Кисловдск
    • г. Кисловодск
    • Показать все 8 регион обслуживания
    Адрес
    Митинская ул., д. 17, к. 2
    125222 Москва
    Россия
    +7-9169938988 east-west.su
    Законное владение

    г. Москва

    Отзыв

    yarik290
    Хочу поблагодарить Анну за отличную работу! Нам нужны были рендеры для коммерческого помещения, поделенного на зоны, и на их основе изготовить видеоролик. Задача осложнялась тем, что мы как заказчики, хотели объединить эко-дизайн с европейским, так как хотели получить в итоге нетипичный фермерский рынок: уютный, но европейский, и соблюсти определенную зональность. Плюс ко всему, мы были очень ограничены по времени. Анна справилась с этой задачей блестяще! Всегда находилась с нами в контакте, оперативно вносила правки, коих было не мало, прислушивалась к нашим пожеланиям. Был опыт работы с другими дизайнерами над этим же проектом, но работа Анны вне конкуренции, результат превзошел наши ожидания! Мы очень довольны итогом и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Анна, огромное спасибо за Ваш творческий подход и профессионализм, за умение разгадать пожелания клиента!
    больше 2 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2019
    Редактировать
    Лиза Ефимова
    около 4 лет назад
    Андрей Вишняков
    Была взята предоплата в размере 80.000 рублей, однако обмерочный чертеж был составлен с грубейшими ошибками, предложенные варианты расстановки мебели были выполнены вопреки здравому смыслу и без учета нагрузки на перекрытие. Теплотехнический расчет был выполнен с ошибками. В процессе всего общения Анна постоянно лгала. Что делает невозможным с ней дальнейшее общение не только ввиду непрофессионализма, но и ввиду утраты доверия. Ни в коем случае не доверяйте деньги "специалисту", который не компетентен в том, чем он занимается.
    почти 5 лет назад
    Показать все отзывы – 5

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