FUGA — марка товаров для дома, сделанных вручную. Мы придумываем и делаем кухонную утварь, посуду и предметы декора из разных материалов, в первую очередь — из дерева.

Это функциональные и долговечные вещи, которые приятно держать в руках, активно использовать каждый день, ставить на видное место, дарить близким и даже передавать по наследству.

Несмотря на простоту, у каждого предмета есть свой характер, а у каждой коллекции — лейтмотив, вызывающий ассоциации с тем или иным ярким впечатлением, культурным или природным явлением.

Мы работаем и производим в России, вдохновляемся родной страной и изучаем её традиции. Мы живем в настоящем и сочетаем в предметном дизайне традиционные материалы, новые технологии и современный подход к ведению дел.