FUGA — марка товаров для дома, сделанных вручную. Мы придумываем и делаем кухонную утварь, посуду и предметы декора из разных материалов, в первую очередь — из дерева.
Это функциональные и долговечные вещи, которые приятно держать в руках, активно использовать каждый день, ставить на видное место, дарить близким и даже передавать по наследству.
Несмотря на простоту, у каждого предмета есть свой характер, а у каждой коллекции — лейтмотив, вызывающий ассоциации с тем или иным ярким впечатлением, культурным или природным явлением.
Мы работаем и производим в России, вдохновляемся родной страной и изучаем её традиции. Мы живем в настоящем и сочетаем в предметном дизайне традиционные материалы, новые технологии и современный подход к ведению дел.
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- Адрес
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Ольховская, д. 15
105066 Москва
Россия
fugarussia.ru
105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 13, офис 28