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FUGA
Мебель и аксессуары Москва
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    • Доски и посуда, FUGA FUGA КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Доски и посуда, FUGA FUGA КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
    Доски и посуда, FUGA FUGA КухняСтоловые приборы, посуда и стекло
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    Доски и посуда

    FUGA — марка товаров для дома, сделанных вручную. Мы придумываем и делаем кухонную утварь, посуду и предметы декора из разных материалов, в первую очередь — из дерева.

    Это функциональные и долговечные вещи, которые приятно держать в руках, активно использовать каждый день, ставить на видное место, дарить близким и даже передавать по наследству.

    Несмотря на простоту, у каждого предмета есть свой характер, а у каждой коллекции — лейтмотив, вызывающий ассоциации с тем или иным ярким впечатлением, культурным или природным явлением.

    Мы работаем и производим в России, вдохновляемся родной страной и изучаем её традиции. Мы живем в настоящем и сочетаем в предметном дизайне традиционные материалы, новые технологии и современный подход к ведению дел.

    Услуги
    • продажа
    • специальные проекты на заказ
    • оснащение ресторанов
    • посуда для ресторанов
    • посуда
    • аксессуары
    • кухонная утварь
    • интернет-магазин
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    Регионы обслуживания
    • Россия и мир
    • г. Москва
    • Вся Россия
    • мир
    Адрес
    Ольховская, д. 15
    105066 Москва
    Россия
    fugarussia.ru
    Законное владение

    105062, г. Москва, Подсосенский пер., дом 13, офис 28

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