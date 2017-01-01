Сеть из трех салонов, которая существует в Краснодаре уже более 15 лет. В каждом представлен огромный выбор света: люстры, бра, настольные лампы и торшеры, а также сопутствующие товары в виде ламп, розеток и выключателей. На выбор более 17 000 наименований: роскошные хрустальные люстры для больших комнат и лестничных пролётов, модели в неоклассическом стиле, ультрасовременные варианты, причудливые светильники для детских, специальное освещение для уличной зоны. Отдельное внимание уделено техническому свету. Специалисты салона помогут подобрать модели, которые подойдут вашему интерьеры, проконсультируют в технических вопросах, оформят доставку и предложат гарантийное и постгарантийное обслуживание