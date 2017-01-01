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PRESTIGE Свет Юг
Освещение Краснодар
Обзор 3Проекты (3) 1Книги идей (1)
Отзыв (2)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Частный интерьер Дарьи Архиповой, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    Частный интерьер Дарьи Архиповой, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    Частный интерьер Дарьи Архиповой, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    +4
    Частный интерьер Дарьи Архиповой
    Частный интерьер от дизайнера Алены Самофаловой, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    Частный интерьер от дизайнера Алены Самофаловой, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    Частный интерьер от дизайнера Алены Самофаловой, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    +5
    Частный интерьер от дизайнера Алены Самофаловой
    Маленький мир большого города, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    Маленький мир большого города, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    Маленький мир большого города, PRESTIGE Свет Юг PRESTIGE Свет Юг
    +2
    Маленький мир большого города

    Сеть из трех салонов, которая существует в Краснодаре уже более 15 лет. В каждом представлен огромный выбор света: люстры, бра, настольные лампы и торшеры, а также сопутствующие товары в виде ламп, розеток и выключателей. На выбор более 17 000 наименований: роскошные хрустальные люстры для больших комнат и лестничных пролётов, модели в неоклассическом стиле, ультрасовременные варианты, причудливые светильники для детских, специальное освещение для уличной зоны. Отдельное внимание уделено техническому свету. Специалисты салона помогут подобрать модели, которые подойдут вашему интерьеры, проконсультируют в технических вопросах, оформят доставку и предложат гарантийное и постгарантийное обслуживание

    Услуги
    • консультация
    • продажа
    • установка
    • гарантия
    • доставка
    Регионы обслуживания
    Краснодар и Адыгея
    Награды компании
    Лучший клиентский сервис 2018 и Лучший клиентский сервис 2019
    Адрес
    Тургеневское Шоссе 25/4
    350000 Краснодар
    Россия
    +7-9186566378 prestige-svet-yug.ru
    Законное владение

    Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Яблоновский, ул. Майкопская 23

    Отзыв

    Павел Перелыгин
    больше 2 лет назад
    Juliya
    Отличный салон, выбор люстр и светильников очень большой. Всегда нахожу что то новое и интересное, все консультанты толково объясняют👍
    около 3 лет назад
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