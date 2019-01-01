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OOO <q>Комфортное Решение</q>
Окна Минск
Обзор 2Проекты (2) 1Книги идей (1)
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Проекты

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    При заказе у нас окон каждый клиент получает 300 рублей (в виде сертификатов на нашу продукцию: жалюзи, рольшторы, натяжные потолки, кухни, шкафы-купе, горки, отделка балконов и лоджий, окна ПВХ) в подарок. Бесплатный вызов замерщика! Не знаете размер Вашего окна? Оформите онлайн заявку на вызов замерщика через сайт https://okna-kr.by, либо по телефону +375(29)835-55-91, +375(29)305-55-91.Вызывая нашего специалиста на дом, Вы получаете:- Индивидуальный подбор комплектующих- Консультация по подбору оптимального варианта- Точный расчет стоимости окон ПВХ

    Услуги
    • Окна ПВХ – продажа с установкой
    • натяжные потолки
    Регионы обслуживания
    Минск
    Адрес
    220073, г.Минск, Скрыганова,6 оф. 306
    220073 Минск
    Беларусь
    +375-293055591 okna-kr.by
    Законное владение

    ООО «Комфортное Решение»

    220073, г. Минск, ул. Скрыганова  д.6, оф.306, УНП 192999694р/с BY37 ALFA 3012 2280 8800 1027 0000 ЗАО «АЛЬФА-БАНК», 220013 г. Минск, ул. Сурганова 43 – 47, ALFABY2X  УНП 101541947  ОКПО 37526626+375(33)662 99 75https://okna-kr.by/ oknakrby24@gmail.com Окна ПВХ в Минске цены АКЦИЯ! Купить окна ПВХ в Минске от производителя!

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