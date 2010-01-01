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Студия дизайна ОККО
Дизайнеры интерьера Тольятти
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Стильная квартира для молодой семьи, Студия дизайна ОККО Студия дизайна ОККО Гостиная в стиле минимализм
    Стильная квартира для молодой семьи, Студия дизайна ОККО Студия дизайна ОККО Гостиная в стиле минимализм
    Стильная квартира для молодой семьи, Студия дизайна ОККО Студия дизайна ОККО Гостиная в стиле минимализм
    +5
    Стильная квартира для молодой семьи
    ЖК GREENWOOD Двухуровневая студия., Студия дизайна ОККО Студия дизайна ОККО Гостиная в стиле лофт
    ЖК GREENWOOD Двухуровневая студия., Студия дизайна ОККО Студия дизайна ОККО Гостиная в стиле лофт
    ЖК GREENWOOD Двухуровневая студия., Студия дизайна ОККО Студия дизайна ОККО Гостиная в стиле лофт
    +8
    ЖК GREENWOOD Двухуровневая студия.

    Наша студия работает в г.Тольятти с 2010 года. Нами уже реализовано более 50 проектов квартир,домов и офисов.  Наша команда с удовольствием реализует все Ваши идеи и мечты по дизайну интерьера квартиры,дома,офиса, А если Вы еще не определились в своих желаниях, мы предложим Вам варианты, из которых Вы сможете выбрать наиболее подходящий Вам и по бюджету и по стилю. Бригада высококлассных специалистов по строительству и ремонту выполнят в срок все наши идеи и проекты. Мы можем предоставить как отдельно проект так  и его воплощение с авторским надзором. Наши клиенты рекомендуют нас своим друзьям, основной наш лозунг- "Мы экономим Ваши бюджеты!"

    Услуги
    Дизайн и проектирование интерьеров
    Регионы обслуживания
    Без ограничения и Тольятти
    Адрес
    445051 Тольятти
    Россия
    +7-9608373460 atrvo1.wixsite.com/okko
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