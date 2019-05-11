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ARCADIA GARDEN Landscape Studio
Ландшафтные архитекторы Москва, Россия
Обзор 7Проекты (7) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Английская неоклассика в КП Парквилл. 2019 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    Английская неоклассика в КП Парквилл. 2019 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    Английская неоклассика в КП Парквилл. 2019 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    +63
    Английская неоклассика в КП Парквилл. 2019 г.
    Игра контрастов. Миллениум Парк 2018 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    Игра контрастов. Миллениум Парк 2018 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    Игра контрастов. Миллениум Парк 2018 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    +91
    Игра контрастов. Миллениум Парк 2018 г.
    ПРИРОДНЫЙ САД В КП "ЖУКОВКА XXI ВЕК", ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    ПРИРОДНЫЙ САД В КП "ЖУКОВКА XXI ВЕК", ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    ПРИРОДНЫЙ САД В КП "ЖУКОВКА XXI ВЕК", ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio
    +8
    ПРИРОДНЫЙ САД В КП "ЖУКОВКА XXI ВЕК"
    Вилла в стиле Райта. КП Грибово. 2018 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Передний двор
    Вилла в стиле Райта. КП Грибово. 2018 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Передний двор
    Вилла в стиле Райта. КП Грибово. 2018 г., ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Передний двор
    +22
    Вилла в стиле Райта. КП Грибово. 2018 г.
    Мечта об Альпах КП "Вымпел" Новорижское шоссе, 2017 г, ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Сад в рустикальном стиле
    Мечта об Альпах КП "Вымпел" Новорижское шоссе, 2017 г, ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Сад в рустикальном стиле
    Мечта об Альпах КП "Вымпел" Новорижское шоссе, 2017 г, ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Сад в рустикальном стиле
    +36
    Мечта об Альпах КП "Вымпел" Новорижское шоссе, 2017 г
    Пять уровней комфорта КП "Жуковка", ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Сад в стиле модерн
    Пять уровней комфорта КП "Жуковка", ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Сад в стиле модерн
    Пять уровней комфорта КП "Жуковка", ARCADIA GARDEN Landscape Studio ARCADIA GARDEN Landscape Studio Сад в стиле модерн
    +47
    Пять уровней комфорта КП "Жуковка"
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    Фирменный «почерк» нашей компании выражается в непохожести и разноплановости стилевых решений каждого нового сада. Только такой подход позволяет учесть все многообразие факторов, определяющих так называемый "дух места": природные условия, особенности рельефа, стиль архитектуры, внешнее окружение и, конечно, пожелания заказчиков.

           В основе нашего творческого успеха лежит уникальное сочетание целого ряда факторов:        В первую очередь, очень серьезное отношение к проектированию, как к важнейшему этапу. Высокий уровень образования МАРХИ, широкий кругозор, богатый опыт путешествий находят отражение в глубокой продуманности и оригинальных авторских решениях. Высокохудожественная и эффектная подача планов, эскизов и 3D моделей – наша гордость.                                                                                       Наш восемнадцатилетний опыт работы и наличие собственного питомника позволяют оптимально справляться с любой сложной задачей.                                                                                                                  Мы чувствуем большую ответственность, сотрудничая с именитыми архитекторами, которые много лет доверяют нам свои проекты вилл, требующие достойного окружения. Даже маленький сад способен стать великолепным дополнением архитектуры.                                                                                    Наше профессиональное кредо- лучше меньше по количеству, но выше по качеству. Основная цель – яркая индивидуальность каждого сада и счастливый блеск в глазах заказчиков.                                     Всегда применяем самые передовые технологии, рады новым знаниям, и даже разработали свои ноу-хау, например, в строительстве природных ручьев и водоемов.                                                            Пользуясь накопленными за 13 лет существования питомника знаниями о всех устойчивых в нашем климате видах и сортах европейской, дальневосточной и североамериканской флоры, мы воплощаем самые тонкие нюансы стиля. Возможность испытать, адаптировать, подрастить и правильно сформировать материал под конкретный проект- это хороший стимул для архитектора и залог отличного облика вновь созданного сада, а также круглогодичная школа наглядного эксперимента в области колористики и визуальных образов.                                                                               Все накопленные практические знания в питомнике мы применяем в уходе за садом. Ведь наши заказчики, с которыми остаются долгие и дружеские отношения, даже после окончания гарантии с удовольствием приглашают ухаживать наших специалистов.  Ну, а вдохновение мы черпаем в совместных путешествиях по садам и паркам всего мира, знакомясь с лучшими образцами ландшафтного искусства, в созерцании природы и чутком изучении ее бесконечно удивительного разнообразия.

    Услуги
    • Ландшафтное проектирование
    • Реализация проектов
    • Ландшафтные раб
    • Выращивание растений
    • Продажа и посадка растений
    Регионы обслуживания
    Москва и Москва, Россия
    Награды компании
    • VII Российская национальная премия по ландшафтной архитектуре 2016:
    • - Бронзовый диплом. Лучший реализованный частный объект площадью менее 1 Га
    • - Бронзовый диплом. Лучший нереализованный проект площадью менее 1 Га
    • Лауреат премии Лучшее для жизни Номинация. Ландшафтное строительство.
    Адрес
    Никулинская, 23
    119602 Москва, Россия
    Россия
    +7-4957825001 arcadiagarden.ru
    Законное владение

    143005,

    Московская обл., г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 102А, помещение 1

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