Фирменный «почерк» нашей компании выражается в непохожести и разноплановости стилевых решений каждого нового сада. Только такой подход позволяет учесть все многообразие факторов, определяющих так называемый "дух места": природные условия, особенности рельефа, стиль архитектуры, внешнее окружение и, конечно, пожелания заказчиков.

В основе нашего творческого успеха лежит уникальное сочетание целого ряда факторов: В первую очередь, очень серьезное отношение к проектированию, как к важнейшему этапу. Высокий уровень образования МАРХИ, широкий кругозор, богатый опыт путешествий находят отражение в глубокой продуманности и оригинальных авторских решениях. Высокохудожественная и эффектная подача планов, эскизов и 3D моделей – наша гордость. Наш восемнадцатилетний опыт работы и наличие собственного питомника позволяют оптимально справляться с любой сложной задачей. Мы чувствуем большую ответственность, сотрудничая с именитыми архитекторами, которые много лет доверяют нам свои проекты вилл, требующие достойного окружения. Даже маленький сад способен стать великолепным дополнением архитектуры. Наше профессиональное кредо- лучше меньше по количеству, но выше по качеству. Основная цель – яркая индивидуальность каждого сада и счастливый блеск в глазах заказчиков. Всегда применяем самые передовые технологии, рады новым знаниям, и даже разработали свои ноу-хау, например, в строительстве природных ручьев и водоемов. Пользуясь накопленными за 13 лет существования питомника знаниями о всех устойчивых в нашем климате видах и сортах европейской, дальневосточной и североамериканской флоры, мы воплощаем самые тонкие нюансы стиля. Возможность испытать, адаптировать, подрастить и правильно сформировать материал под конкретный проект- это хороший стимул для архитектора и залог отличного облика вновь созданного сада, а также круглогодичная школа наглядного эксперимента в области колористики и визуальных образов. Все накопленные практические знания в питомнике мы применяем в уходе за садом. Ведь наши заказчики, с которыми остаются долгие и дружеские отношения, даже после окончания гарантии с удовольствием приглашают ухаживать наших специалистов. Ну, а вдохновение мы черпаем в совместных путешествиях по садам и паркам всего мира, знакомясь с лучшими образцами ландшафтного искусства, в созерцании природы и чутком изучении ее бесконечно удивительного разнообразия.