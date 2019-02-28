Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Atlantis PRO
Строительные материалы Шымкент
Обзор 1Проекты (1) 3Книги идей (3)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Пано из мозаики

    строительство частных бассейнов,  аквапарков, производство и реализация высококачественной стеклянной мозаики более 70 видов по испанской технологии на турецком оборудовании последнего поколения с использованием европейских красителей, изготовление пано из мозаики по индивидуальным эскизам. 

    Услуги
    • Производство стеклянной мозаики. Изготовление пано из мозаики. Строительство уникальных #бассейнов.
    • Изготовление уникальных пано из мозаики
    • Производство и реализация стеклянной мозаики более 70 видов.
    Регионы обслуживания
    • Казахстан
    • Россия
    • страны ЕС
    • Шымкент
    Адрес
    Пр.Кадеева 17
    160000 Шымкент
    Казахстан
    +7-7011018800 AtlantisPRO.kz
    Законное владение

    Казахстан, город Шымкент,  пр.Кадеева 17.

      Add SEO element