строительство частных бассейнов, аквапарков, производство и реализация высококачественной стеклянной мозаики более 70 видов по испанской технологии на турецком оборудовании последнего поколения с использованием европейских красителей, изготовление пано из мозаики по индивидуальным эскизам.
- Услуги
- Производство стеклянной мозаики. Изготовление пано из мозаики. Строительство уникальных #бассейнов.
- Изготовление уникальных пано из мозаики
- Производство и реализация стеклянной мозаики более 70 видов.
- Регионы обслуживания
- Казахстан
- Россия
- страны ЕС
- Шымкент
- Адрес
-
Пр.Кадеева 17
160000 Шымкент
Казахстан
+7-7011018800 AtlantisPRO.kz
Законное владение
Казахстан, город Шымкент, пр.Кадеева 17.