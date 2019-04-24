C 1992 года наша компания занимается домашей автоматизацией, продвижением электронных контроллеров, программного обеспечения и установкой электронного оборудования. За годы работы мы установили несколько тысяч электронных систем различной сложности, в том числе реализовали множество проектов Умный Дом премиум-класса, что дало нам возможность приобрести неоценимый опыт.
С 1998 года компания "ТЕХНО" начала заниматься продажами оборудования и ПО собственной разработки для систем домашней автоматизации. В 2010 году - появился принципиально новый продукт под маркой - DIVISION, который по соотношению цена - качество и по простоте программирования сейчас просто не имеет аналогов.
В 2016 году запущен Центр оповещения Division Global, что дает возможность нашим заказчикам контролирвать свой Дом на 100%. Для своих маленьких заказчиков в 2014 мы приступили к продажам роботизированных игрушек, управляемых с помощью IOS/Android устройств.
Принцип работы
В основе нашей работы с партнёрами и клиентами лежит взаимное уважение и профессиональный подход.
Мы готовы предоставить:
актуальные решения;
выполнение сроков и качества производимых работ;
техническую поддержку и высокий уровень производимой нами продукции;
конкурентоспособные цены.
Основные направления деятельности:
продажа электронных контроллеров домашней автоматизации DIVISION
проектирование и монтаж систем домашней и промышленной автоматизации
проектирование и монтаж систем охранно-пожарной сигнализации
разработка ПО для ОПС и автоматизации для iOS/Android устройств
GPS-мониторинг автотранспорта
установка автомобильных охранных систем и Car-Audio
- Услуги
- Умный дом
- ОПС
- Мультирум
- контроль доступа
- Автоматика: ролл ставни карнизы ворота шлагб
- видеонаблюдение
- сценарное освещение
- Регионы обслуживания
- Ростов-на-Дону
- Ростовская область
- Москва
- Краснодарский край
- Адрес
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Мурлычева,95
344011 Ростов-На-Дону
Россия
+7-8632830900 techno2000.ru