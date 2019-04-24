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ГК<q>Техно</q>
Инжиниринговые компании Ростов-На-Дону
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Бесплатные семинары по установке систем "умный дом" DIVISION, ГК"Техно" ГК'Техно'
    Бесплатные семинары по установке систем "умный дом" DIVISION, ГК"Техно" ГК'Техно'
    Бесплатные семинары по установке систем "умный дом" DIVISION, ГК"Техно" ГК'Техно'
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    Бесплатные семинары по установке систем "умный дом" DIVISION
    Готовое решение для однокомнатной квартиры “СТУДИЯ - ПРЕМИУМ”. Автоматизация DIVISION, ГК"Техно" ГК'Техно'
    Готовое решение для однокомнатной квартиры “СТУДИЯ - ПРЕМИУМ”. Автоматизация DIVISION
    Wi-Fi home - универсальный модуль для управления домашней автоматикой с iOS/Android устройств, ГК"Техно" ГК'Техно'
    Wi-Fi home - универсальный модуль для управления домашней автоматикой с iOS/Android устройств

    C 1992 года наша компания занимается домашей автоматизацией, продвижением электронных контроллеров, программного обеспечения и установкой электронного оборудования. За годы работы мы установили несколько тысяч электронных систем различной сложности, в том числе реализовали множество проектов Умный Дом премиум-класса, что дало нам возможность приобрести неоценимый опыт.


    С 1998 года компания "ТЕХНО" начала заниматься продажами оборудования и ПО собственной разработки для систем домашней автоматизации. В 2010 году - появился принципиально новый продукт под маркой - DIVISION, который по соотношению цена - качество и по простоте программирования сейчас просто не имеет аналогов. 

    В 2016 году запущен Центр оповещения Division Global, что дает возможность нашим заказчикам контролирвать свой Дом на 100%.   Для своих маленьких заказчиков в 2014 мы приступили к продажам роботизированных игрушек, управляемых с помощью IOS/Android устройств.

    Принцип работы 

    В основе нашей работы с партнёрами и клиентами лежит взаимное уважение и профессиональный подход.

    Мы готовы предоставить: 

    актуальные решения;

    выполнение сроков и качества производимых работ;

    техническую поддержку и высокий уровень производимой нами продукции;

    конкурентоспособные цены.

    Основные направления деятельности: 

    продажа электронных контроллеров домашней автоматизации DIVISION

    проектирование и монтаж систем домашней и промышленной автоматизации

    проектирование и монтаж систем охранно-пожарной сигнализации

    разработка ПО для ОПС и  автоматизации для iOS/Android устройств

    GPS-мониторинг автотранспорта

    установка автомобильных охранных систем и Car-Audio

    Услуги
    • Умный дом
    • ОПС
    • Мультирум
    • контроль доступа
    • Автоматика: ролл ставни карнизы ворота шлагб
    • видеонаблюдение
    • сценарное освещение
    Регионы обслуживания
    • Ростов-на-Дону
    • Ростовская область
    • Москва
    • Краснодарский край
    Адрес
    Мурлычева,95
    344011 Ростов-На-Дону
    Россия
    +7-8632830900 techno2000.ru
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