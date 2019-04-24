C 1992 года наша компания занимается домашей автоматизацией, продвижением электронных контроллеров, программного обеспечения и установкой электронного оборудования. За годы работы мы установили несколько тысяч электронных систем различной сложности, в том числе реализовали множество проектов Умный Дом премиум-класса, что дало нам возможность приобрести неоценимый опыт.



С 1998 года компания "ТЕХНО" начала заниматься продажами оборудования и ПО собственной разработки для систем домашней автоматизации. В 2010 году - появился принципиально новый продукт под маркой - DIVISION, который по соотношению цена - качество и по простоте программирования сейчас просто не имеет аналогов.

В 2016 году запущен Центр оповещения Division Global, что дает возможность нашим заказчикам контролирвать свой Дом на 100%. Для своих маленьких заказчиков в 2014 мы приступили к продажам роботизированных игрушек, управляемых с помощью IOS/Android устройств.

Принцип работы

В основе нашей работы с партнёрами и клиентами лежит взаимное уважение и профессиональный подход.

Мы готовы предоставить:

актуальные решения;

выполнение сроков и качества производимых работ;

техническую поддержку и высокий уровень производимой нами продукции;

конкурентоспособные цены.

Основные направления деятельности:

продажа электронных контроллеров домашней автоматизации DIVISION

проектирование и монтаж систем домашней и промышленной автоматизации

проектирование и монтаж систем охранно-пожарной сигнализации

разработка ПО для ОПС и автоматизации для iOS/Android устройств

GPS-мониторинг автотранспорта

установка автомобильных охранных систем и Car-Audio