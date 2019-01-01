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Дизайнеры интерьера homify поделились с нами новыми проектами квартир с остекленными балконами и лоджиями, которые вам могут понравиться. Здесь вы найдете гардеробы, местечки для отдыха с креслами, кабинеты, детские спортивные уго…
Дизайн маленькой кухни в 2019 году обещает быть еще более функциональным, практичным и современным. В нашей новой Книге Идей вы узнаете, как много всего можно реализовать из дизайнерских идей даже на ограниченной площади.
Наша сегодняшняя Книга Идей полностью посвящена трендам и моде в дизайне ванных комнат в этом сезоне. Мы расскажем, какие варианты и планировки чаще всего выбирают хозяева квартир и коттеджей, а также покажем, как их идеи реализую…