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Фролова Светлана
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Родовое гнездо, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Родовое гнездо, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Родовое гнездо, Фролова Светлана Фролова Светлана
    +19
    Родовое гнездо
    Медное озеро, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Медное озеро, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Медное озеро, Фролова Светлана Фролова Светлана
    +31
    Медное озеро
    Энгельса, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Энгельса, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Энгельса, Фролова Светлана Фролова Светлана
    +16
    Энгельса
    Фонтанка, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Фонтанка, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Фонтанка, Фролова Светлана Фролова Светлана
    +19
    Фонтанка
    Клавиши Рахманинова, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Клавиши Рахманинова, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Клавиши Рахманинова, Фролова Светлана Фролова Светлана
    +4
    Клавиши Рахманинова
    Квартира одинокого моряка, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Квартира одинокого моряка, Фролова Светлана Фролова Светлана
    Квартира одинокого моряка, Фролова Светлана Фролова Светлана
    +13
    Квартира одинокого моряка

    К вашим услугам более 15 лет опыта в разработке и дизайне жилых и коммерческих помещений, десятки реализованных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

    При разработке проектов, отдельное внимание уделяется его утилитарности, ведь интерьер должен быть не только стильным, но и удобным в повседневной жизни.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Декрирование
    • о
    • Малые архитектурные формы
    • проекты домов
    Регионы обслуживания
    Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
    Награды компании
    Золотой табурет, призер конкурсов: Высокий стиль интерьера, Ваш дом, Яркие каникулы со Schneider Electric!
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219342964 s-frolova.com
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