К вашим услугам более 15 лет опыта в разработке и дизайне жилых и коммерческих помещений, десятки реализованных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
При разработке проектов, отдельное внимание уделяется его утилитарности, ведь интерьер должен быть не только стильным, но и удобным в повседневной жизни.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Декрирование
- о
- Малые архитектурные формы
- проекты домов
- Регионы обслуживания
- Санкт-Петербург и Ленинградская обл.
- Награды компании
- Золотой табурет, призер конкурсов:
Высокий стиль интерьера,
Ваш дом,
Яркие каникулы со Schneider Electric!
- Адрес
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190000 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219342964 s-frolova.com