К вашим услугам более 15 лет опыта в разработке и дизайне жилых и коммерческих помещений, десятки реализованных проектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

При разработке проектов, отдельное внимание уделяется его утилитарности, ведь интерьер должен быть не только стильным, но и удобным в повседневной жизни.