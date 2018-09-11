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Daria Light Design
Дизайнеры интерьера Москва
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Проекты

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    • "Ничего лишнего" Проект квартиры в Дюссельдорфе, Daria Light Design Daria Light Design Гостиная в стиле минимализм Бетон Бежевый
    "Ничего лишнего" Проект квартиры в Дюссельдорфе, Daria Light Design Daria Light Design Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    "Ничего лишнего" Проект квартиры в Дюссельдорфе, Daria Light Design Daria Light Design Гостиная в стиле минимализм Бетон Бежевый
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    "Ничего лишнего" Проект квартиры в Дюссельдорфе

    Здравствуйте! Меня зовут Дарья Легкая. Буду рада разработать для Вас дом Вашей мечты. Я работаю в Москве, но также имею большой опыт удаленной работы. 

    Моя основная задача как дизайнера интерьера - максимально воплотить представление человека об идеальном доме в конкретном пространстве со всеми его возможностями и ограничениями.

    Ведь у каждого из нас свой ритм жизни, привычки, интересы, поэтому и мой подход к каждому проекту очень индивидуален. 

    В самом начале проектирования мы беседуем с заказчиком, детально обговариваем все пожелания к будущему интерьеру, нюансы. Ведь в итоге должен получиться не просто грамотный, функциональный, удобный и эстетичный  интерьер, а интерьер с определенным смыслом, который будет важен его обитателям. Это должно быть здоровое пространство, в котором всегда будет приятно находиться, отдыхать, работать и творчески развиваться. 

    Напишите мне и я отвечу на все интересующие Вас вопросы:

    E-Mail: dddesign@bk.ru

    Viber, Whatsapp, Telegram- 8-909-382-43-12

    Регионы обслуживания
    • Москва
    • регионы РФ (удаленно)
    Адрес
    115088 Москва
    Россия
    +7-9093824312
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