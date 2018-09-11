Здравствуйте! Меня зовут Дарья Легкая. Буду рада разработать для Вас дом Вашей мечты. Я работаю в Москве, но также имею большой опыт удаленной работы.

Моя основная задача как дизайнера интерьера - максимально воплотить представление человека об идеальном доме в конкретном пространстве со всеми его возможностями и ограничениями.

Ведь у каждого из нас свой ритм жизни, привычки, интересы, поэтому и мой подход к каждому проекту очень индивидуален.

В самом начале проектирования мы беседуем с заказчиком, детально обговариваем все пожелания к будущему интерьеру, нюансы. Ведь в итоге должен получиться не просто грамотный, функциональный, удобный и эстетичный интерьер, а интерьер с определенным смыслом, который будет важен его обитателям. Это должно быть здоровое пространство, в котором всегда будет приятно находиться, отдыхать, работать и творчески развиваться.

Напишите мне и я отвечу на все интересующие Вас вопросы:

E-Mail: dddesign@bk.ru

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