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Магазин итальянской мебели <q>ItalianMobili</q>
Мебель и аксессуары Москва
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    • Магазин элитной итальянской мебели ItalianMobili - это эксклюзивный поставщик мебели для дома, офиса и других помещений. Мы сотрудничаем более чем с 750 фабриками и заводами по всей Италии и работаем с ними без посредников. Благодаря этому мы предлагаем нашим покупателям лучшие цены на представленные в наших каталогах модели, а также значительно быстрее изготавливаем мебель по вашим меркам. 

    Если вам нужна помощь по подбору дизайну и размерам, то вы можете получить консультацию в нашем шоу-руме в Москве. Итальянская мебель – это качество и дизайн проверенные веками.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    ул.Большая Тульская, д.46, стр.1, ROOM 301
    115191 Москва
    Россия
    +7-4952273533 italianmobili.ru
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