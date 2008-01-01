Компания "Ландшафты Сибири" была создана в 2008 году и специализируется в области ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства территорий; а так же 3D-визуализации экстерьеров и интерьеров.

В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые создали множество проектов по ландшафтному дизайну различной сложности. При составлении проекта благоустройства и озеленения участка мы учитываем пожелания Заказчика и естественные характеристики данной территории, а также возможности изменения этих характеристик в случае необходимости. 3D визуализацию выполняем для частных лиц, строителей, архитекторов.