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Ландшафты Сибири
Ландшафтные архитекторы Красноярск
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Проекты

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  • Стать Премиум
    • Дизайн интерьера, Ландшафты Сибири Ландшафты Сибири Конференц-центры в стиле минимализм Дерево Желтый
    Дизайн интерьера, Ландшафты Сибири Ландшафты Сибири Конференц-центры в стиле минимализм Дерево Желтый
    Дизайн интерьера
    Зона отдыха, Ландшафты Сибири Ландшафты Сибири Гостиницы в скандинавском стиле Дерево Коричневый
    Зона отдыха, Ландшафты Сибири Ландшафты Сибири Гостиницы в скандинавском стиле Дерево Коричневый
    Зона отдыха
    Сибирь, Ландшафты Сибири Ландшафты Сибири Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Серый
    Сибирь, Ландшафты Сибири Ландшафты Сибири Конференц-центры в стиле минимализм Бетон Серый
    Сибирь

    Компания "Ландшафты Сибири"  была создана в 2008 году и специализируется в области ландшафтного дизайна, озеленения и благоустройства территорий; а так же 3D-визуализации экстерьеров и интерьеров.

    В нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, которые создали множество проектов по ландшафтному дизайну различной сложности. При составлении проекта благоустройства и озеленения участка мы учитываем пожелания Заказчика и естественные характеристики данной территории, а также возможности изменения этих характеристик в случае необходимости. 3D визуализацию выполняем для частных лиц, строителей, архитекторов.

    Услуги
    • Ландшафтное проектирование
    • Ландшафтные раб
    • 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    Россия и Красноярский край
    Адрес
    ул.Кутузова, д.34
    660003 Красноярск
    Россия
    +7-9082121737 lproekt24.ru
    Законное владение

    Россия,Красноярск,ул.Кутузова д.34

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