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Свой Дом
Строители Раменское
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом из бруса 6*9 с ломаной крышей, Свой Дом Свой Дом
    Дом из бруса 6*9 с ломаной крышей, Свой Дом Свой Дом
    Дом из бруса 6*9 с ломаной крышей, Свой Дом Свой Дом
    Дом из бруса 6*9 с ломаной крышей
    дом из бруса 6*9 м, Свой Дом Свой Дом Дома в стиле минимализм Дерево
    дом из бруса 6*9 м, Свой Дом Свой Дом Кухня в стиле минимализм
    дом из бруса 6*9 м, Свой Дом Свой Дом Спальня в стиле минимализм
    дом из бруса 6*9 м

    В строительстве домов из бруса и бревна мы используем только собственные материалы, свои технические средства и силы своих бригад плотников. Это позволяет экономить на ненужном посредничестве. Такой подход в работе может гарантировать качество нашей работы, отвечаем за которое только мы.

    Наша компания Свой Дом родом из Костромы, но мы расширяем производство и ассортимент материалов и технологий, постоянно учимся и готовы выполнять работы на высоком уровне. Мы не потоковое производство, и это помогает индивидуально  подходить к каждому клиенту. В каталоге представлен выбор типовых проектов, которые могут быть использованы в стандартной комплектации или изменены. Заказывая наши дома, вы получаете быструю, качественную работу, которая оправдывает ожидания и при этом по выгодной цене. Предоставляем отчетность, в том числе фото и видео, на всех этапах строительства. Мы обеспечим бесплатную консультационную помощь на любом этапе работы.

    Регионы обслуживания
    москва, московская область и Раменское
    Адрес
    140124 Раменское
    Россия
    +7-9038961096 svoydom44.ru
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