В строительстве домов из бруса и бревна мы используем только собственные материалы, свои технические средства и силы своих бригад плотников. Это позволяет экономить на ненужном посредничестве. Такой подход в работе может гарантировать качество нашей работы, отвечаем за которое только мы.

Наша компания Свой Дом родом из Костромы, но мы расширяем производство и ассортимент материалов и технологий, постоянно учимся и готовы выполнять работы на высоком уровне. Мы не потоковое производство, и это помогает индивидуально подходить к каждому клиенту. В каталоге представлен выбор типовых проектов, которые могут быть использованы в стандартной комплектации или изменены. Заказывая наши дома, вы получаете быструю, качественную работу, которая оправдывает ожидания и при этом по выгодной цене. Предоставляем отчетность, в том числе фото и видео, на всех этапах строительства. Мы обеспечим бесплатную консультационную помощь на любом этапе работы.