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Елена Алексеева
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Гостиная с акцентами синего, Елена Алексеева Елена Алексеева Гостиная в классическом стиле
    Гостиная с акцентами синего, Елена Алексеева Елена Алексеева Гостиная в классическом стиле
    Гостиная с акцентами синего, Елена Алексеева Елена Алексеева Гостиная в классическом стиле
    Гостиная с акцентами синего
    Квартира в классическом стиле с элементами ар-деко, площадью 73,3 кв.м., Елена Алексеева Елена Алексеева Встроенные кухни
    Квартира в классическом стиле с элементами ар-деко, площадью 73,3 кв.м., Елена Алексеева Елена Алексеева Кухня в классическом стиле
    Квартира в классическом стиле с элементами ар-деко, площадью 73,3 кв.м., Елена Алексеева Елена Алексеева Спальня в классическом стиле
    +1
    Квартира в классическом стиле с элементами ар-деко, площадью 73,3 кв.м.

    Для меня очень ценно, когда в интерьере удается сохранить настроение квартиры и передать характер человека, который там живет.

    Создание интерьера – творческий, захватывающий процесс для дизайнера. Особую атмосферу в дизайне можно почувствовать, когда проект выполнен для определенного человека в неповторимом стиле, который передает всю уникальность в деталях. Деталях, продуманных до мелочей, выбранных не случайно, а лишь в соответствии с потребностями клиента. Потому, вещи, которые его окружают – отражают привычки и увлечения человека, создают гармоничное созвучие и комфорт. Дизайн-студия IMPERIYA создает оригинальные интерьеры для комфортной жизни, вкладывая свою душу в каждый проект, основываясь на своем опыте и знаниях. Все, кто работает над проектами, имеют профильное образование в области дизайна, каждый из которых живет возможностью превращать пространства в уникальные и уютные интерьеры, которые дают Вам возможность наслаждаться красотой и функциональностью пространства. Большое внимание уделяется ремонту – мы предоставляем опытную строительную бригаду, берем на себя полный контроль за стройкой, согласовываем поставку нужных материалов и следим за ходом работ, сохранив Ваше свободное время и нервы.

    Услуги
    Мы занимаемся полным циклом создания жилых и общественных интерьеров: от разработки дизайн-проекта до внутренней отделки и ремонта помещений.
    Регионы обслуживания
    Вся Россия
    Адрес
    ул. Искры, д.17A, стр.3
    129344 Москва
    Россия
    +7-9263060436 www.imperiya-remont.ru
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