Для меня очень ценно, когда в интерьере удается сохранить настроение квартиры и передать характер человека, который там живет.

Создание интерьера – творческий, захватывающий процесс для дизайнера. Особую атмосферу в дизайне можно почувствовать, когда проект выполнен для определенного человека в неповторимом стиле, который передает всю уникальность в деталях. Деталях, продуманных до мелочей, выбранных не случайно, а лишь в соответствии с потребностями клиента. Потому, вещи, которые его окружают – отражают привычки и увлечения человека, создают гармоничное созвучие и комфорт. Дизайн-студия IMPERIYA создает оригинальные интерьеры для комфортной жизни, вкладывая свою душу в каждый проект, основываясь на своем опыте и знаниях. Все, кто работает над проектами, имеют профильное образование в области дизайна, каждый из которых живет возможностью превращать пространства в уникальные и уютные интерьеры, которые дают Вам возможность наслаждаться красотой и функциональностью пространства. Большое внимание уделяется ремонту – мы предоставляем опытную строительную бригаду, берем на себя полный контроль за стройкой, согласовываем поставку нужных материалов и следим за ходом работ, сохранив Ваше свободное время и нервы.