Построение систем освещения, выполненных на светодиодных светильниках.
Помощь при переходе на светодиодный тип освещения. Подбор наиболее оптимальных типов светильников и управляющих устройств согласно технического задания. Бесплатная подготовка программных светотехнических расчетов освещаемых объектов. Бесплатные консультации по особенностям условий эксплуатации светильников для каждого конкретного случая.
- Услуги
- светотехнический расчет
- поставка светильников
- Регионы обслуживания
- Россия и Набережные Челны
- Адрес
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пр. Мусы Джалиля, 29/2
423800 Набережные Челны
Россия
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