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Ледел кама
Освещение Набережные Челны
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    • Построение систем освещения, выполненных на светодиодных светильниках.

    Помощь при переходе на светодиодный тип освещения. Подбор наиболее оптимальных типов светильников и управляющих устройств согласно технического задания. Бесплатная подготовка программных светотехнических расчетов освещаемых объектов. Бесплатные консультации по особенностям условий эксплуатации светильников для каждого конкретного случая.

    Услуги
    • светотехнический расчет
    • поставка светильников
    Регионы обслуживания
    Россия и Набережные Челны
    Адрес
    пр. Мусы Джалиля, 29/2
    423800 Набережные Челны
    Россия
    +7-9270478623 ledel-kama.ru
    Законное владение

    423800, Набережные Челны,  пр. Мусы Джалиля, 29/2

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