Построение систем освещения, выполненных на светодиодных светильниках.

Помощь при переходе на светодиодный тип освещения. Подбор наиболее оптимальных типов светильников и управляющих устройств согласно технического задания. Бесплатная подготовка программных светотехнических расчетов освещаемых объектов. Бесплатные консультации по особенностям условий эксплуатации светильников для каждого конкретного случая.