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Дизайнерский салон <q>Rich House</q>
Дизайнеры интерьера Иваново
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    Мы предлагаем авторские решения для дизайна Вашего интерьера! RICH HOUSE – это индивидуальный стиль, оригинальные и современные решения по использованию текстиля в интерьере. Мы с огромным удовольствием одеваем ваши дома, учитывая их функциональные и архитектурные особенности! Мы подбираем для Вас самое лучшее и стильное, опираясь на Ваши мечты и предпочтения. У нас работает профессиональная команда дизайнеров, которая уже оформила тысячи интерьеров и разработала сотни оригинальных авторских проектов.

    Услуги
    Помощь в дизайне интерьера и пошиве изделий
    Регионы обслуживания
    Россия и Иваново
    Награды компании
    Мы входим в топ 100 лучших дизайнерских салонов России
    Адрес
    ул. Кузнецова, д.8
    153 000 Иваново
    Россия
    +7-9158469292 rh-decor.ru
    Законное владение

    г. Иваново, ул Кузнецова, д.8

    Отзыв

    Евгений Тимофеев
    6 месяцев назад
    Светлана Дирко
    больше 2 лет назад
    Ольга Рыжакова
    лучший салон в Иваново и с лучшим персоналом
    почти 3 года назад
    Показать все отзывы – 5
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