Мы предлагаем авторские решения для дизайна Вашего интерьера! RICH HOUSE – это индивидуальный стиль, оригинальные и современные решения по использованию текстиля в интерьере. Мы с огромным удовольствием одеваем ваши дома, учитывая их функциональные и архитектурные особенности! Мы подбираем для Вас самое лучшее и стильное, опираясь на Ваши мечты и предпочтения. У нас работает профессиональная команда дизайнеров, которая уже оформила тысячи интерьеров и разработала сотни оригинальных авторских проектов.
- Услуги
- Помощь в дизайне интерьера и пошиве изделий
- Регионы обслуживания
- Россия и Иваново
- Награды компании
- Мы входим в топ 100 лучших дизайнерских салонов России
- Адрес
-
ул. Кузнецова, д.8
153 000 Иваново
Россия
+7-9158469292 rh-decor.ru
Законное владение
г. Иваново, ул Кузнецова, д.8