Мы предлагаем авторские решения для дизайна Вашего интерьера! RICH HOUSE – это индивидуальный стиль, оригинальные и современные решения по использованию текстиля в интерьере. Мы с огромным удовольствием одеваем ваши дома, учитывая их функциональные и архитектурные особенности! Мы подбираем для Вас самое лучшее и стильное, опираясь на Ваши мечты и предпочтения. У нас работает профессиональная команда дизайнеров, которая уже оформила тысячи интерьеров и разработала сотни оригинальных авторских проектов.