Наша команда занимается проектированием новых пространств и дизайном интерьеров. Мы создаём подробный проект и проводим авторский надзор до последнего этапа строительства.
- Услуги
- Авторский надзор
- Архитектурный проект/дизайн проект. Консультированиею Подбор строительных/отделочных материалов. Предпроектное предложение (архитектурно-планировочная концепция). Рабочая документация
- Регионы обслуживания
- Москва и область и др.
- Адрес
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2-я Рыбинская д.13, этаж 2, лофт 52
107113 Москва
Россия
+7-9166016579 www.ivarh.com