Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
IvashkinArchitect
Архитекторы Москва
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Лофт-мастерская, IvashkinArchitect IvashkinArchitect ГостинаяАксессуары и декорации
    Лофт-мастерская, IvashkinArchitect IvashkinArchitect Гостиная в стиле лофт
    Лофт-мастерская, IvashkinArchitect IvashkinArchitect ГостинаяАксессуары и декорации
    +13
    Лофт-мастерская

    Наша команда занимается проектированием новых пространств и дизайном интерьеров. Мы создаём подробный проект и проводим авторский надзор до последнего этапа строительства.

    Услуги
    • Авторский надзор
    • Архитектурный проект/дизайн проект. Консультированиею Подбор строительных/отделочных материалов. Предпроектное предложение (архитектурно-планировочная концепция). Рабочая документация
    Регионы обслуживания
    Москва и область и др.
    Адрес
    2-я Рыбинская д.13, этаж 2, лофт 52
    107113 Москва
    Россия
    +7-9166016579 www.ivarh.com
      Add SEO element