Студия дизайна интерьера INJinterior занимается разработкой дизайна квартир, частных домов и офисов, консультацией по всем вопросам, связанным с эстетическим и художественным оформлением интерьера.

Руководитель студии Нуриева Юлия -выпускница МГХПА им. Строганова. Участник престижных конкурсов . Команда студии – это профессионалы с опытом работы более 10 лет, уделяющие огромное внимание качеству работ, на счету студии дизайна более полутысячи успешно выполненных проектов, положительные рекомендации клиентов. Наша цель создать индивидуальный образ Вашего интерьера. Дизайн интерьера в нашем исполнении – это всегда эксклюзивный проект, воплощенный в жизнь с учетом всех Ваших пожеланий.