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Мастерская ЛАНДШАФТ ЭЛИТ
Ландшафтные архитекторы Екатеринбург, Россия
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Проекты

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    • Камерный сад., Мастерская ЛАНДШАФТ ЭЛИТ Мастерская ЛАНДШАФТ ЭЛИТ Передний двор
    Камерный сад., Мастерская ЛАНДШАФТ ЭЛИТ Мастерская ЛАНДШАФТ ЭЛИТ Передний двор
    Камерный сад., Мастерская ЛАНДШАФТ ЭЛИТ Мастерская ЛАНДШАФТ ЭЛИТ Сад в стиле минимализм
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    Камерный сад.

    Все наши САДЫ авторские, ни одна работа по созданию САДА не обходится без нашего участия. Проекты реализуются здесь и сейчас, учитывая новые направления и технологии. Профессионально работаем с 2005 года.

     ДОМ и САД часто похожи на своего хозяина. Для нас важно учесть желания, традиции, культуру и даже состояние здоровья всех членов семьи, чтобы создать комфортный, безопасный, экологичный и малоуходный САД. 

    Мы признательны ВСЕМ нашим заказчикам, которые доверили  нам создать САД, где частично воплотились и наши мечты…

    Услуги
    • Ландшафтное проектирование
    • благоустройство
    • озеленение
    • уход
    Регионы обслуживания
    • Екатеринбург и область. Работаем удаленно.
    • Екатеринбург, Россия
    Адрес
    620010 Екатеринбург, Россия
    Россия
    +7-9122727721 landelit.blizko.ru
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