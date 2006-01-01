Все наши САДЫ авторские, ни одна работа по созданию САДА не обходится без нашего участия. Проекты реализуются здесь и сейчас, учитывая новые направления и технологии. Профессионально работаем с 2005 года.
ДОМ и САД часто похожи на своего хозяина. Для нас важно учесть желания, традиции, культуру и даже состояние здоровья всех членов семьи, чтобы создать комфортный, безопасный, экологичный и малоуходный САД.
Мы признательны ВСЕМ нашим заказчикам, которые доверили нам создать САД, где частично воплотились и наши мечты…
- Услуги
- Ландшафтное проектирование
- благоустройство
- озеленение
- уход
- Регионы обслуживания
- Екатеринбург и область. Работаем удаленно.
- Екатеринбург, Россия
- Адрес
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620010 Екатеринбург, Россия
Россия
+7-9122727721 landelit.blizko.ru