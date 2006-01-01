Все наши САДЫ авторские, ни одна работа по созданию САДА не обходится без нашего участия. Проекты реализуются здесь и сейчас, учитывая новые направления и технологии. Профессионально работаем с 2005 года.

ДОМ и САД часто похожи на своего хозяина. Для нас важно учесть желания, традиции, культуру и даже состояние здоровья всех членов семьи, чтобы создать комфортный, безопасный, экологичный и малоуходный САД.

Мы признательны ВСЕМ нашим заказчикам, которые доверили нам создать САД, где частично воплотились и наши мечты…