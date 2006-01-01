Студия существует в индустрии дизайна интерьера с 2006 года. Имеет большой опыт работы как в коммерческом, так и в частном секторе.
Мы в курсе всех новых тенденций в дизайне интерьера и знаем, как сделать Ваш дом уютным на долгие годы. Мы готовы и способны осуществить самые смелые идеи и желания в рамках оговоренных сроков. В портфолио студии — успешно реализованные проекты частных и общественных интерьеров. Работы студии регулярно появляются на страницах авторитетных специализированных изданий, посвященных дизайну и архитектуре.
Работаем в разных стилях: от минимализма до дворцовой классики. Особую любовь проявляем к восточным стилям.
- Услуги
- Дизайн-проекты жилых интерьеров.
- Дизайн-проекты коммерческих интерьеров
- Регионы обслуживания
- Алматы и Астана – оффлайн. Другие города Казахстана – дистанционно. Также можем выполнять дизайн-проекты в Европе. В Италии у нас есть партнер – итальянский архитектор
- который будет вести контроль над проектом.
- Адрес
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ул.Айтиева 46
A05B1K2 Алматы
Казахстан
+7-7772257084 www.el-hosse.kz
Казахстан, г.Алматы, ул. Айтиева 46