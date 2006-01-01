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Студия дизайна интерьера <q>ЭЛЬ ХОСЕ</q>
Дизайнеры интерьера Алматы
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Стиль Лофт в банке, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Конференц-центры в стиле лофт
    Стиль Лофт в банке, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Конференц-центры в стиле лофт
    Стиль Лофт в банке, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Конференц-центры в стиле лофт
    +1
    Стиль Лофт в банке
    Мансарда в классическом стиле, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Гостиная в классическом стиле
    Мансарда в классическом стиле, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Гостиная в классическом стиле
    Мансарда в классическом стиле, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +1
    Мансарда в классическом стиле
    Аромат Марокко, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Гостиная в азиатском стиле
    Аромат Марокко, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Гостиная в азиатском стиле
    Аромат Марокко, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Гостиная в азиатском стиле
    +1
    Аромат Марокко
    Квартира "Мечта Шахерезады", Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Гостиная в стиле кантри
    Квартира "Мечта Шахерезады", Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Гостиная в стиле кантри
    Квартира "Мечта Шахерезады", Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Гостиная в стиле кантри
    +5
    Квартира "Мечта Шахерезады"
    Сбербанк России, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Конференц-центры в стиле минимализм
    Сбербанк России, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Конференц-центры в стиле минимализм
    Сбербанк России, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Конференц-центры в стиле минимализм
    +1
    Сбербанк России
    Петро Казахстан - Президентская территория, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Коммерческие помещения
    Петро Казахстан - Президентская территория, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Коммерческие помещения
    Петро Казахстан - Президентская территория, Студия дизайна интерьера "ЭЛЬ ХОСЕ" Студия дизайна интерьера 'ЭЛЬ ХОСЕ' Коммерческие помещения
    +6
    Петро Казахстан - Президентская территория
    Показать все 12 проекты

    Студия существует в индустрии дизайна интерьера с 2006 года. Имеет большой опыт работы как в коммерческом, так и в частном секторе.

    Мы в курсе всех новых тенденций в дизайне интерьера и знаем, как сделать Ваш дом уютным на долгие годы. Мы готовы и способны осуществить самые смелые идеи и желания в рамках оговоренных сроков. В портфолио студии — успешно реализованные проекты частных и общественных интерьеров. Работы студии регулярно появляются на страницах авторитетных специализированных изданий, посвященных дизайну и архитектуре. 

    Работаем в разных стилях: от минимализма до дворцовой классики. Особую любовь проявляем к восточным стилям.

    Услуги
    • Дизайн-проекты жилых интерьеров.
    • Дизайн-проекты коммерческих интерьеров
    Регионы обслуживания
    • Алматы и Астана – оффлайн. Другие города Казахстана – дистанционно. Также можем выполнять дизайн-проекты в Европе. В Италии у нас есть партнер – итальянский архитектор
    • который будет вести контроль над проектом.
    Адрес
    ул.Айтиева 46
    A05B1K2 Алматы
    Казахстан
    +7-7772257084 www.el-hosse.kz
    Законное владение

    Казахстан, г.Алматы, ул. Айтиева 46

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