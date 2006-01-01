Студия существует в индустрии дизайна интерьера с 2006 года. Имеет большой опыт работы как в коммерческом, так и в частном секторе.

Мы в курсе всех новых тенденций в дизайне интерьера и знаем, как сделать Ваш дом уютным на долгие годы. Мы готовы и способны осуществить самые смелые идеи и желания в рамках оговоренных сроков. В портфолио студии — успешно реализованные проекты частных и общественных интерьеров. Работы студии регулярно появляются на страницах авторитетных специализированных изданий, посвященных дизайну и архитектуре.

Работаем в разных стилях: от минимализма до дворцовой классики. Особую любовь проявляем к восточным стилям.