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БЕРСО
Ландшафтные архитекторы Самара
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    • Компания выполняет весь спектр работ по благоустройству территорий. От проектирования до полной реализации проекта.

    Услуги
    • озеенение
    • л
    • проектирование территории
    • крупномеры
    • фонтаны
    • городские территории
    • частные сады
    • пруды
    • автополив
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    Регионы обслуживания
    Самарская область, Московская область и Самара
    Адрес
    22 Партсъезда, 207, офис 25
    443011 Самара
    Россия
    +7-9023754646 bersosamara.ru
    Законное владение

    РФ, Самара, Офисный центр "ОЛИМП", 22 Партсъезда, 207, 7 этаж, офис 25

    Отзыв

    МС СкаМ
    около 2 лет назад
    Павел Бойничев
    больше 3 лет назад
    Ирина Аметова
    Классная компания.свежие идеи по ландшафту.советую всем кто хочет украсить и благоустроить свой приусадебный участок,дачу ,дом
    больше 4 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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