Компания выполняет весь спектр работ по благоустройству территорий. От проектирования до полной реализации проекта.
- Услуги
- озеенение
- л
- проектирование территории
- крупномеры
- фонтаны
- городские территории
- частные сады
- пруды
- автополив
- Показать все 9 услуги
- Регионы обслуживания
- Самарская область, Московская область и Самара
- Адрес
-
22 Партсъезда, 207, офис 25
443011 Самара
Россия
+7-9023754646 bersosamara.ru
Законное владение
РФ, Самара, Офисный центр "ОЛИМП", 22 Партсъезда, 207, 7 этаж, офис 25