Студия архитектуры и дизайна.

Мы, специалисты ,с профильным архитектурным образованием и опытом работы более 20 лет, поможем реализовать ваши мечты об идеальном Доме.

Грамотно спроектируем ваш загородный дом, творчески оформим дизайн интерьеров и внимательно отнесемся к вашим желаниям и укладу жизни.

У нас нет типовых, стандартных решений.

Каждая наша работа - это творческий тандем архитектора и заказчика.

Каждый интерьер - воплощение именно Вашей мечты о Вашем неповторимом доме.

Наша задача – помочь Вам удобно и красиво обустроить Вашу жизнь, найти интересные дизайнерские и архитектурные решения и реализовать их.

Мы внимательно относимся ко всем нормативам, СНиПам и прочим разумным инструкциям и придерживаемся их.

Мы ничего не навязываем заказчику: ни стиль интерьера (мы работаем в разных стилях, нам интересно развиваться в разных направлениях), ни ценовую политику ( часто бюджетные решения оказываются весьма интересными), ни подрядчиков (всегда можем, по вашему желанию, предоставить выбор).

Так же мы занимаемся разработкой общественных интерьеров.

Выполняем проект полностью- от идеи до строительной , рабочей документации, с соблюдением всех норм и правил.

Имеем СРО. Сотрудничаем со своими, проверенными временем и качеством, строителями и отделочниками.

Нам интересно работать с разными людьми и мы любим свою работу.

Наша профессия совпала с нашим хобби, поэтому нам нравится то что мы делаем и нравится радовать людей!