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AR-project
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Двухуровневая квартира с зимним садом, AR-project AR-project
    Двухуровневая квартира с зимним садом, AR-project AR-project
    Двухуровневая квартира с зимним садом, AR-project AR-project
    +14
    Двухуровневая квартира с зимним садом

    Студия архитектуры и дизайна. 

    Мы, специалисты ,с профильным архитектурным образованием и опытом работы более 20 лет, поможем реализовать ваши мечты об идеальном Доме. 

    Грамотно спроектируем ваш загородный дом, творчески оформим дизайн интерьеров и внимательно отнесемся к вашим желаниям и укладу жизни. 

    У нас нет типовых, стандартных решений. 

    Каждая наша работа - это творческий тандем архитектора и заказчика. 

    Каждый интерьер - воплощение именно Вашей мечты о Вашем неповторимом доме. 

    Наша задача – помочь Вам удобно и красиво обустроить Вашу жизнь, найти интересные дизайнерские и архитектурные решения и реализовать их. 

    Мы внимательно относимся ко всем нормативам, СНиПам и прочим разумным инструкциям и придерживаемся их. 

    Мы ничего не навязываем заказчику: ни стиль интерьера (мы работаем в разных стилях, нам интересно развиваться в разных направлениях), ни ценовую политику ( часто бюджетные решения оказываются весьма интересными), ни подрядчиков (всегда можем, по вашему желанию, предоставить выбор). 

    Так же мы занимаемся разработкой общественных интерьеров. 

    Выполняем проект полностью- от идеи до строительной , рабочей документации, с соблюдением всех норм и правил. 

    Имеем СРО. Сотрудничаем со своими, проверенными временем и качеством, строителями и отделочниками. 

    Нам интересно работать с разными людьми и мы любим свою работу. 

    Наша профессия совпала с нашим хобби, поэтому нам нравится то что мы делаем и нравится радовать людей!

    Услуги
    • Архитектурное проектирование жилых домов
    • Дизайн жилых интерьеров
    • дизайн интерьеров
    • дизайн коммерческих интерьеров
    Регионы обслуживания
    Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск
    Адрес
    ул.Колодезный пер., д.14
    107076 Москва
    Россия
    +7-9031254053 ar-proekt.com
    Законное владение

    г. Москва, ул.Колодезный пер., д.14

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