Студия архитектуры и дизайна.
Мы, специалисты ,с профильным архитектурным образованием и опытом работы более 20 лет, поможем реализовать ваши мечты об идеальном Доме.
Грамотно спроектируем ваш загородный дом, творчески оформим дизайн интерьеров и внимательно отнесемся к вашим желаниям и укладу жизни.
У нас нет типовых, стандартных решений.
Каждая наша работа - это творческий тандем архитектора и заказчика.
Каждый интерьер - воплощение именно Вашей мечты о Вашем неповторимом доме.
Наша задача – помочь Вам удобно и красиво обустроить Вашу жизнь, найти интересные дизайнерские и архитектурные решения и реализовать их.
Мы внимательно относимся ко всем нормативам, СНиПам и прочим разумным инструкциям и придерживаемся их.
Мы ничего не навязываем заказчику: ни стиль интерьера (мы работаем в разных стилях, нам интересно развиваться в разных направлениях), ни ценовую политику ( часто бюджетные решения оказываются весьма интересными), ни подрядчиков (всегда можем, по вашему желанию, предоставить выбор).
Так же мы занимаемся разработкой общественных интерьеров.
Выполняем проект полностью- от идеи до строительной , рабочей документации, с соблюдением всех норм и правил.
Имеем СРО. Сотрудничаем со своими, проверенными временем и качеством, строителями и отделочниками.
Нам интересно работать с разными людьми и мы любим свою работу.
Наша профессия совпала с нашим хобби, поэтому нам нравится то что мы делаем и нравится радовать людей!
- Услуги
- Архитектурное проектирование жилых домов
- Дизайн жилых интерьеров
- дизайн интерьеров
- дизайн коммерческих интерьеров
- Регионы обслуживания
- Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск
- Адрес
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ул.Колодезный пер., д.14
107076 Москва
Россия
+7-9031254053 ar-proekt.com
г. Москва, ул.Колодезный пер., д.14