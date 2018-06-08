Студия ландшафтного дизайна "Технологии озеленения и комфорта" оказывает услуги по ландшафтному дизайну Под ключ: разработка ландшафтных проектов, работы по посадке растений, укладке рулонных газонов, садовое обслуживание в полном цикле
- Услуги
- ландшафтное проектирование
- озеленение
- укладка рулонных газонов
- Регионы обслуживания
- Самара и Самарская область
- Адрес
-
ул. Свободы, д. 236, оф. 9
443051 Самара
Россия
+7-9277252231 tok63.ru
Законное владение
443096, г. Самара, ул. Больничная, 16-70