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ООО <q>ТОК</q>
Озеленители Самара
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Проекты

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    • Самара 2018 г., ООО "ТОК" ООО 'ТОК'
    Самара 2018 г., ООО "ТОК" ООО 'ТОК'
    Самара 2018 г., ООО "ТОК" ООО 'ТОК'
    +15
    Самара 2018 г.

    Студия ландшафтного дизайна "Технологии озеленения и комфорта" оказывает услуги по ландшафтному дизайну Под ключ: разработка ландшафтных проектов, работы по посадке растений, укладке рулонных газонов, садовое обслуживание в полном цикле

    Услуги
    • ландшафтное проектирование
    • озеленение
    • укладка рулонных газонов
    Регионы обслуживания
    Самара и Самарская область
    Адрес
    ул. Свободы, д. 236, оф. 9
    443051 Самара
    Россия
    +7-9277252231 tok63.ru
    Законное владение

    443096, г. Самара, ул. Больничная, 16-70

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