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Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной
Дизайнеры интерьера Кемерово
Обзор 3Проекты (3) 4Книги идей (4)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира 78 м² (в работе), Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Гостиная в классическом стиле
    Квартира 78 м² (в работе), Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Гостиная в классическом стиле
    Квартира 78 м² (в работе), Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Гостиная в классическом стиле
    +14
    Квартира 78 м² (в работе)
    Спальня 25 м², Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Спальня в тропическом стиле
    Спальня 25 м², Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Спальня в тропическом стиле
    Спальня 25 м², Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Спальня в тропическом стиле
    +4
    Спальня 25 м²
    Квартира 56 кв.м., Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 56 кв.м., Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Гостиная в стиле минимализм
    Квартира 56 кв.м., Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Студия дизайна интерьеров Екатерины Дозмолиной Гостиная в стиле минимализм
    +9
    Квартира 56 кв.м.

    Мы видим вашу квартиру в другом измерении. Разработаем дизайн-проект и оформим проектную документацию лучшей версии вашего комфорта.

    Доступное обновление

    Будем рады обновить "старый ремонт" в соответствии с вашими пожеланиями и финансовыми возможностями. С пониманием отнесемся к мелким бытовым вопросам и найдем место для "еще одного шкафа" (◕‿◕)

    Практическая сторона

    В отличие от других компаний, наши проекты отличаются высокой степенью эргономичности и функциональности. Мы понимаем тонкости оформления планировочных решений и готовы представить самое удачное для Вас.

    Услуги
    • Планировочные решения
    • Проектная документация
    • 3D-визуализация
    • Комплексный дизайн-проект
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    • Консультация специалиста
    Регионы обслуживания
    • Кемеровская область
    • Новосибирская область
    • Кемерово
    Адрес
    Сосновый бульвар, 1
    650002 Кемерово
    Россия
    +7-9089406565 ekadozstudio.tilda.ws
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