Мы видим вашу квартиру в другом измерении. Разработаем дизайн-проект и оформим проектную документацию лучшей версии вашего комфорта.
Доступное обновление
Будем рады обновить "старый ремонт" в соответствии с вашими пожеланиями и финансовыми возможностями. С пониманием отнесемся к мелким бытовым вопросам и найдем место для "еще одного шкафа" (◕‿◕)
Практическая сторона
В отличие от других компаний, наши проекты отличаются высокой степенью эргономичности и функциональности. Мы понимаем тонкости оформления планировочных решений и готовы представить самое удачное для Вас.
- Услуги
- Планировочные решения
- Проектная документация
- 3D-визуализация
- Комплексный дизайн-проект
- Авторский надзор
- Комплектация
- Консультация специалиста
- Регионы обслуживания
- Кемеровская область
- Новосибирская область
- Кемерово
- Адрес
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Сосновый бульвар, 1
650002 Кемерово
Россия
+7-9089406565 ekadozstudio.tilda.ws